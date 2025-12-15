'पार्टी मां के समान...', संजय सरावगी का बिहार BJP अध्यक्ष बनने के बाद पहला रिएक्शन, दिग्गजों से मिली बधाई
संजय सरावगी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि पार्टी मां के समान है। उन्होंने पार्टी के दिग्गजों से मिलकर बधाई ली।
डिजिटल डेस्क, पटना। दरभंगा शहरी सीट पर लगातार छह बार कमल खिला चुके संजय सरावगी अब प्रदेश भाजपा की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें कई बिहार समेत कई राज्यों के दिग्गजों से शुभकामनाएं मिल रही हैं।
प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजय सरावगी हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह पांचवीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामना है।
संगठन और सरकार में समन्वय प्राथमिकता
बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रह चुके सरावगी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता के लिए पार्टी मां समान है। उन्होंने जिम्मेदारी के लिए नेतृत्व का आभार भी जताया।
ईमानदारी पूवक सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित रहे और पार्टी कैसे और मजबूत हो, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरेंगे।
नगर निगम के वार्ड पार्षद के बाद नगर विधायक बनने और पार्टी में लगातार अपना कद बढ़ाने वाले संजय सरावगी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि यह पूरे बिहार के लिए गौरव का पल है।
अपने फेसबुक पोस्ट में सरावगी ने लिखा है-BJP Bihar के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह एवं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति हृदय से कोटि-कोटि आभार।
आपके विश्वास पर सदैव खरा उतरने के संकल्प के साथ मैं संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनसेवा के लिए पूर्ण निष्ठा, समर्पण के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
हर ओर से मिल रही बधाई
इधर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, मधुबनी सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री दीपक प्रकाश,
