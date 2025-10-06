संजय झा ने चुनाव तारीख का किया स्वागत, सरकार की योजनाओं को जारी रखने के लिए जनता करेगी वोट

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि जनता उद्योगों की स्थापना महिलाओं के स्वरोजगार युवाओं को रोजगार और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को जारी रखने के लिए वोट करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जदयू परिवार इसका स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अगले पांच साल के लिए नयी सरकार के साथ-साथ अगले 25 साल के लिए बिहार के विकास की दिशा और भविष्य भी तय होगा।

संजय ने कहा कि इस चुनाव में बिहार की जनता अगले पांच साल में बिहार के हर जिले में उद्योग लगाने, दो करोड़ से अधिक माताओं-बहनों के स्वरोजगार के सपनों को पूरा करने, एक करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार दिलाने, करीब दो करोड़ उपभोक्ताओं को 125 यूनिट नि:शुल्क बिजली का लाभ मिलना जारी रखने, राज्य के किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान बनाये रखने के लिए वोट करेगी।

बिहार में इस समय कुल 1 लाख 84 हजार 246 करोड़ रुपये की लागत से एक्सप्रेस वे और हाई वे बन रहे हैं। इस चुनाव में बिहार की जनता अगले पांच साल में उन परियोजनाओं को पूरा कराने और राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटे में पटना पहुंचने के सपने को धरातल पर साकार करने के लिए वोट करेगी।