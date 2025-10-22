संजय झा का बयान, कहा- ज़मीन के बदले नौकरी दिलाने वालों से सतर्क है बिहार

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस नेता के प्रेस कांफ्रेंस की शुरूआत ही झूठ फैलाने से हुई हो, जिनका इतिहास नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का रहा हो, उनके किसी भी झांसे में बिहार की जनती नहीं आएगी।

संजय ने कहा कि यह बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए अब तक 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपये भेजे गये हैं और शेष इच्छुक महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि जल्द भेजी जाएगी। यह आर्थिक सहायता है, उधार या ऋण नहीं।