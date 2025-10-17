Language
    सम्राट चौधरी 'करोड़पति उम्मीदवारों’ में शुमार, इन नेताओं की पत्नियां भी करोड़ों की मालकिन!

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी करोड़पति उम्मीदवारों में से एक हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार, कई अन्य नेताओं और उनकी पत्नियों के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। यह दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में संपत्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या राजनीति अब केवल अमीरों का खेल है।

    अमीर उम्मीदवार बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

    राधा कृष्ण, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के साथ ही प्रत्याशियों के हलफनामे सामने आने लगे हैं। इनमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो नेताओं की आर्थिक स्थिति, आपराधिक मामलों और निजी जीवनशैली को लेकर नई बहस छेड़ रहे हैं। इस बार के सबसे अमीर उम्मीदवार बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, जिनके पास कुल 11.31 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

    तारापुर से उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास 9.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। साथ ही, उन्होंने ‘डॉक्टर ऑफ लिटरेचर’ की डिग्री हासिल करने का दावा किया है, जो उन्हें पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से मिली है। उनके पास रिवॉल्वर, राइफल और करीब 400 ग्राम सोना भी है।

    हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी पर दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जो दोनों आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी उम्र 56 साल बताई है, जिससे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए उम्र संबंधी सवाल खारिज होते हैं।

    तेजप्रताप भी चर्चा में

    वहीं, तेजप्रताप यादव भी इस बार चर्चा में हैं, लेकिन अपनी संपत्ति से ज्यादा अपने शौक के कारण। जनशक्ति जनता दल के महुआ सीट से उम्मीदवार तेजप्रताप के पास बीएमडब्ल्यू, स्कोडा जैसी महंगी गाड़ियाँ हैं और उनकी कुल आय 22.93 लाख रुपये, चल संपत्ति 91.65 लाख रुपये, और अचल संपत्ति 2.88 करोड़ रुपये की है। उन पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    पति से ज्यादा धनी पत्नियां

    दिलचस्प बात यह भी है कि कई नेताओं की पत्नियां खुद उनसे अधिक संपन्न हैं। रामकृपाल यादव से उनकी पत्नी की संपत्ति ज्यादा है, उनके पास 1.55 करोड़ रुपये की संपत्ति, 30.70 लाख रुपये बैंक में जमा और 70 हजार रुपये नकद हैं, जबकि रामकृपाल यादव के पास 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति और 14.16 लाख रुपये बैंक में जमा हैं। वहीं भाजपा के नितिन नवीन और राजद के अवध बिहारी चौधरी की संपत्ति में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    राजद प्रत्याशी की 2.73 करोड़ की संपत्ति

    सीवान सदर सीट से राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने अपनी कुल संपत्ति 2.73 करोड़ रुपये घोषित की है। इसमें 1.80 करोड़ की अचल संपत्ति और 93 लाख रुपये की चल संपत्ति शामिल है। उनके पास 19.68 लाख की स्कॉर्पियो कार है और बैंकों में लाखों रुपये जमा हैं।

     

    राजद प्रत्याशी ओसामा शहाब के पास भी लाखों की संपत्ति और पांच आपराधिक मामले हैं। कुल मिलाकर, चुनावी मैदान में सिर्फ नीतियों की नहीं, संपत्ति और स्टाइल की भी होड़ देखने को मिल रही है।

    एक नजर में – टॉप 6 उम्मीदवारों की संपत्ति और दिलचस्प बातें:

    नाम  पार्टी कुल संपत्ति खास बातें
    सम्राट चौधरी BJP ₹11.31 Cr सबसे अमीर, 2 क्रिमिनल केस, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर
    तेजप्रताप यादव JJP ₹3.8 Cr 22 केस, बीएमडब्ल्यू-स्कोडा शौक
    नितिन नवीन BJP ₹1.58 Cr मामूली बढ़त, 12 केस
    रामकृपाल यादव BJP ₹1.52 Cr पत्नी ज्यादा अमीर
    अवध बिहारी चौधरी  RJD  ₹2.73 Cr  स्कॉर्पियो गाड़ी, लाखों बैंक में
    ओसामा शहाब RJD ₹50+ L शहाबुद्दीन के बेटे, 5 केस