‎राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने दावा किया है कि NDA को जनता की ओर से सरकार बनाने का आशीर्वाद मिल गया है। उन्होंने Bihar Assembly Elections 2025 के दूसरे चरण के मतदान में बंपर वोटिंग के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया। मंगलवार को यहां ‎पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि PM Narendra Modi, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के अलावा विभिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस चुनाव प्रचार अभियान को चलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

‎दोनों चरणों में हुआ बंपर मतदान बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है। आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान आज हुआ है। चौधरी ने कहा कि ‎बिहार की महिलाएं, युवा, सर्व समाज के लोग ने जिस तरह बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, स्पष्ट है कि एनडीए 2010 के चुनाव परिणाम का भी रिकार्ड तोड़ेगा। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी।

संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी और एमएलसी संजय मयूख, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल एवं प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय उपस्थित रहे। दक्ष‍िण बिहार एवं मिथ‍िलांचल में भारी बढ़त इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जनता ने एनडीए के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया है।

दक्षिण बिहार एवं मिथिलांचल के अधिकांश सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को भारी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, हर वर्ग के मतदाता किसान, महिला, युवा और व्यापारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और स्थिरता को वोट दिया है।