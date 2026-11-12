CM सम्राट से गर्मजोशी से मिले प्रशांत किशोर, रोहिणी संग पी चाय; बिहार की सियासत में दिखी अनोखी तस्वीर

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में बयानों की तल्खी अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब सार्वजनिक मंच पर नेता आमने-सामने होते हैं, तो नजारा बिल्कुल अलग होता है।गुरुवार को आरके सिन्हा (RK Sinha) की श्रद्धांजलि सभा में कुछ ऐसा ही दिलचस्प दृश्य देखने को मिला।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) पर सियासी तीर चलाने वाले जन सुराज के संस्थापक व विधायक प्रशांत किशोर का जब राजधानी की पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अन्नपूर्णा भवन में आयोजित सभा में उनसे आमना-सामना हुआ, तो सारी राजनीतिक कड़वाहट पीछे छूट गई।