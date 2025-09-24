जीएसटी रिफॉर्म के बाद दो पहिया व चार पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी, दो दिनों में बिके 18 सौ वाहन

पटना में जीएसटी सुधार के बाद ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर और एफएमसीजी सेक्टर में उछाल आया है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है लेकिन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी और फ्रिज की बिक्री बढ़ी है जबकि फर्नीचर और एफएमसीजी उत्पादों की मांग भी बढ़ी है।

जागरण संवाददाता, पटना। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद राजधानी के बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। खासकर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर और एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। जीएसटी के बाद टैक्स ढांचे में आई स्पष्टता और कीमतों में हुई कुछ कटौती के चलते बीते दो दिनों में राजधानी पटना में करीब 1800 दो पहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें लगभग 1200 दो पहिया और 600 चार पहिया वाहन शामिल हैं।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ संदीप सरस ने बताया कि बिक्री में उत्साहजनक वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित होने के कारण ग्राहकों को डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। पिछले 15 दिनों से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओग्रास काम नहीं कर रहा, जिससे ग्राहक वाहन खरीदने के बावजूद उन्हें घर नहीं ले जा पा रहे हैं। एडीटीओ पिंकू ने बताया कि ओग्रास पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रुकी हुई है।

संबंधित विभाग समाधान में जुटा है और उम्मीद है कि जल्द ही सेवा बहाल हो जाएगी। वहीं, सीमेंट कारोबार अंकित चौधरी ने बताया कि निर्माण सेक्टर का सबसे मजबूत स्तंभ सीमेंट के दामों में भी 10 रुपये से 12 रुपये का अंतर आएगा। यह इंपैक्ट भी अगले एक-दो दिनों में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस सेक्टर में पहले से ही एमआरपी व विक्रय मूल्य के गैपिंग होने के कारण कम इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी बिक्री में जबरदस्त उछाल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल और लैपटाप की बिक्री में भी जीएसटी रिफॉर्म के बाद बढ़ोतरी देखी गई है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार बिक्री में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार विशेषज्ञ आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि ग्राहकों को जीएसटी के बाद कीमतों में पारदर्शिता मिलने से भरोसा बढ़ा है। इस कारण टीवी, डिसवासर में साढ़े सात प्रतिशत दाम कम हुए है। इस कारण खरीदारी भी बढ़ी है।