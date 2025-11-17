राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी एवं अन्य श्रेणी के चालकों को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षि‍त ड्राइविंग (Safe Driving) का प्रशिक्षण प्रदान दिया जाएगा।

सोमवार को परिवहन विभाग ने राजधानी के विश्वेश्वरैया भवन स्थित सभाकक्ष में इस सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया।

इसमें राज्य के सभी सरकारी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों, संकेतकों तथा सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

450 सरकारी वाहन चालकों को दिया गया प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों से सरकारी विभागों के वाहन चालक शामिल हुए। यह प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च द्वारा दिया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि विकास आयुक्त के निर्देश पर सभी सरकारी वाहन चालकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इससे वह सड़क सुरक्षा के नियमों और नवीनतम जानकारियों से भी अवगत रह सकेंगे। यातायात का उल्लंघन करने वालों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों व संकेतों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

महिला वाहन चालकों को पिंक बस में प्राथमिकता

परिवहन आयुक्त ने कहा कि महिला वाहन चालकों पर सरकार का विशेष फोकस है। पिंक बस सेवा में महिला चालक एवं कंडक्टर की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि महिला रोजगार को बढ़ावा मिले और सुरक्षित एवं संवेदनशील सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित हो सके।