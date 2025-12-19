आपदा से निपटने की बड़ी तैयारी... रोसड़ा में बनेगा सात करोड़ की लागत से आधुनिक अग्निशमन भवन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन और जन-सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में आधुनिक अग्निशामालय भवन के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना पर कुल 6 करोड़ 98 लाख 08 हजार 600 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके निर्माण से रोसड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अग्निशमन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रोसड़ा में जी+3 संरचना वाला अत्याधुनिक अग्निशमन भवन बनाया जाएगा। भवन को आधुनिक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा, ताकि आगजनी और आपात स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस अग्निशामालय में 125 केवीए का जनरेटर सेट लगाया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें। उन्होंने बताया कि भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम, अंडरग्राउंड आरसीसी टैंक और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं से अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आपातकालीन परिस्थितियों में समय की बचत हो सकेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अग्निशामालय भवन के निर्माण से क्षेत्र में अग्निशमन सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। इससे आगजनी की घटनाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी, जिससे जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

साथ ही, आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन अग्निशमन कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार राज्य में पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं को लगातार सशक्त बना रही है। गृह विभाग द्वारा बिहार में यातायात प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में दो यूनिट वाले अग्निशामालय भवन के निर्माण की स्वीकृति इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।