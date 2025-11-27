Bihar Vigilance Raid: रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी वर्मा के पास से और 40 लाख बरामद, 3 प्लॉट भी मिले

राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था। छापामारी के दौरान साढ़े 10 लाख से अधिक नकद, 27 लाख के जेवर और जमीन के 14 प्लॉट के कागजात बरामद किए गए थे।

अधिकारी के आवास से बरामद दस्तावेज की जांच के दौरान आज यानी गुरुवार को विजिलेंस ब्यूरो को कार्यपालक पदाधिकारी के पास और 40 लाख रुपए के साथ जमीन के तीन अन्य प्लॉट होने की जानकारी भी मिली है। निगरानी का दावा है कि वर्मा के पास अभी और काली कमाई मिलने की संभावना है।

निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को जब रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी वर्मा के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की जांच हो रही थी तो उनके बैंक खाते में 40 लाख होने के जानकारी सामने आई। वर्मा के पास से कल जमीन के 14 प्लाट की जानकारी मिली थी। आज यह बात भी सामने आई कि इनके पास तीन और प्लाट भी हैं। फिलहाल निगरानी जहां बरामद दस्तावेज की जांच में जुटी है वही इनकी और संपत्ति के प्रमाण भी जुटाए जा रहे है।