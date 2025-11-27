Bihar Vigilance Raid: रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी वर्मा के पास से और 40 लाख बरामद, 3 प्लॉट भी मिले
निगरानी ब्यूरो ने रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें साढ़े दस लाख से अधिक नकद, 27 लाख के जेवर और जमीन के कई प्लॉट बरामद हुए। जांच में उनके बैंक खाते में 40 लाख और तीन अन्य प्लॉट का पता चला। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई, जिसमें उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक पाई गई।
राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था। छापामारी के दौरान साढ़े 10 लाख से अधिक नकद, 27 लाख के जेवर और जमीन के 14 प्लॉट के कागजात बरामद किए गए थे।
अधिकारी के आवास से बरामद दस्तावेज की जांच के दौरान आज यानी गुरुवार को विजिलेंस ब्यूरो को कार्यपालक पदाधिकारी के पास और 40 लाख रुपए के साथ जमीन के तीन अन्य प्लॉट होने की जानकारी भी मिली है। निगरानी का दावा है कि वर्मा के पास अभी और काली कमाई मिलने की संभावना है।
निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को जब रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी वर्मा के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की जांच हो रही थी तो उनके बैंक खाते में 40 लाख होने के जानकारी सामने आई।
वर्मा के पास से कल जमीन के 14 प्लाट की जानकारी मिली थी। आज यह बात भी सामने आई कि इनके पास तीन और प्लाट भी हैं। फिलहाल निगरानी जहां बरामद दस्तावेज की जांच में जुटी है वही इनकी और संपत्ति के प्रमाण भी जुटाए जा रहे है।
यहां बता दें कि नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई थी।
छापामारी की यह कार्रवाई पटना में आशियाना फेज -2, राजीवन नगर स्थित आवास एवं रोसड़ा समस्तीपुर स्थित नगर परिषद कार्यालय और आवास पर की गई। बरामद संपत्ति इनकी कुल आय के स्रोत से करीब 86.3 प्रतिशत ज्यादा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।