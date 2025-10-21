रोहतास में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी और उसके पुत्र को गोली मार किया घायल

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर मंगलवार की अगले सुबह बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी शहर के मुबारक गंज निवासी 40 वर्षीय अशोक सोनी और उसके 12 वर्षीय पुत्र राजवीर को गोली मार घायल कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुत्र राजवीर को पैर में गोली लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्ण व्यवसायी को तीन गोली लगी है। गोली लगने से घायल व्यवसायी को सदर अस्पताल सासाराम से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि घटना सुबह तीन से चार बजे की है।

व्यवसायी अपने दुकान पर दीपावली की पूजा करा रहे थे। उसी वक्त दो बुलेट बाइक पर सवार छह की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग निकले। अपराधियों ने लूटपाट या किसी पुरानी रंजिश को ले घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सासाराम एसडीपीओ दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है।