    रोहतास के काराकाट में दुगोला कार्यक्रम के दौरान चली गोली; तीन लोग घायल, दो की हालत गंभीर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:35 AM (IST)

    रोहतास के काराकाट में गोवर्धन पूजा पर दुगोला कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें दो सहोदर भाई गंभीर हैं। आपसी विवाद के चलते हुई इस घटना में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है। घायलों का इलाज बिक्रमगंज के अस्पताल में चल रहा है। कार्यक्रम में बाइक ले जाने को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है।

    अस्पताल में घायलों का इलाज करते चिकित्सक

    संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज, रोहतास। काराकाट थाना क्षेत्र के नोक परासी गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुगोला कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से तीन लोग घायल हो गए। घायलों में दो सहोदर भाई हैं और दोनों की हालत गभीर है। सभी घायलों का इलाज बिक्रमगंज के करुणा अस्पताल में हो रही है।

    घटना का कारण आपसी विवाद बताया जाता है। पुलिस ने इस संबंध में 2-3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने यहां छापेमारी में एक आर्म्स भी बरामद किया है। पुलिस इसका अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि काराकाट थाना क्षेत्र के नोक परासी गांव में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। दो दिन दो नाटकों का भी मंचन हुआ था। शुक्रवार की रात दुगोला कार्यक्रम था जिसमें व्यास अरविंद अभियंता और रामाशंकर सिंह का कार्यक्रम था।

    इस कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ फिर कई राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से तीन लोग घायल हैं, जिसमें दो गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों में दो सहोदर भाई बिनोद सिंह के 28 वर्षिय पुत्र लल्लू कुमार और 25 वर्षिय पुत्र शरद कुमार गंभीर रूप से जख्मी हैं।

    शरद को गर्दन में और लल्लू को पेट मे गोली लगी है। जबकि राजा राम सिंह के 32 वर्षिय पुत्र  सत्येंद्र कुमार के पैर में गोली लगी है। चर्चा है कि कार्यक्रम के दौरान बैठे लोगों के बीच से बाइक ले जाने को लेकर पहले विवाद हुई फिर नोकझोंक होते होते गोली चल गई।

    थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां दो गुटों के बीच पूर्व से आपसी विवाद रहा है।