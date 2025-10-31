खेसारी को ‘नचनिया’ कहने पर गुस्से से लाल हो गई रोहिणी, रवि किशन-पवन-कंगना किसी को भी नहीं छोड़ा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में नेताओं पर निजी हमले भी खूब हो रहे हैं। बीते दिनों बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद के छपरा से प्रत्याशी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था। जिसके बाद अब इस लड़ाई में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री हुई है।

सम्राट चौधरी द्वारा खेसारी लाल यादव को 'नचनिया' कहे जाने की खबरों पर राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि, "...हां, वे दूसरों को नचनिया कहेंगे क्योंकि उनके पास है ही कौन? मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, सभी 'नचनिया' (नचनिया) हैं। वे दूसरों को 'नचनिया' कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी एनडीए में भीड़ इकट्ठा करने के लिए 'नचनिया' लेकर घूम रहे हैं।

'नचनिया' स्टार्स से भीड़ जुटाती BJP रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि क्या उन 'नचनिया' को कोई शर्म नहीं आती? उनके चेहरों का इस्तेमाल भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है... क्या वे 'नचनिया' हैं? वे कलाकार हैं। उन्होंने भी भारत के लिए योगदान दिया है। हमारे सभी कलाकारों और अभिनेताओं ने योगदान दिया है। इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं। हर जगह दो तरह के लोग होते हैं: अच्छे और बुरे।

इसके आगे उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा में सभी बुरे लोग आते हैं और अच्छे बन जाते हैं। सामूहिक बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवन्ना अब ठीक है। आसाराम बापू, राम रहीम, ये सभी लोग अच्छे हो गए हैं... क्या कोई कलाकार को 'नचनिया' कह सकता है?... यही भाषा वे इस्तेमाल करते हैं। भीड़ इकट्ठा करने के लिए उसी 'नचनिया' का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके चुनावी भाषणों को सुनने नहीं आ रहा है..."