Rohini Acharya: तेजस्वी यादव से किस महादान का आग्रह कर गईं? एक 'महापुरुष' का भी लिया नाम
रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव से एक विशेष 'महादान' करने का अनुरोध किया है। Facebook पर एक भावनात्मक पोस्ट में उन्होंने इशारे में संजय यादव का नाम भी लिया है। मायके जाने के विषय पर भी अपनी बातें रखीं हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने उन लोगों को किडनी दान करने की नसीहत दी है, जो कह रहे हैं कि राजद अध्यक्ष को किडनी देने के लिए करोड़ो लोग तैयार थे।
रोहिणी किडनी नहीं भी देती तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मंगलवार को रोहिणी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया।इसमें उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो कह रहे हैं कि शादी के बाद भी वह मायके का मोह नहीं छोड़ पा रही हैं।
तेजस्वी के बुलाने पर गई थी पटना
उन्होंने कहा-हम हर बार बुलाने पर ही पटना जाते हैं। बिना बुलाए नहीं जाती। इस बार भी तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बुलावे पर गईं थीं।
रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा-लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हास्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है , को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए।
लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादी - शुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटा कर उस बेटी से खुले मंच पर बहस करें।
गंदी किडनी बताने वाले करें महादान की शुरुआत
उन्होंने तेजस्वी यादव और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर भी तंज कसा-जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं।
फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वे किडनी देने पर उपदेश देते हैं।
रोहिणी आचार्य का मामला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक लालू परिवार से किसी ने कुछ बयान नहीं दिया है।
