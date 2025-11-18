राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने उन लोगों को किडनी दान करने की नसीहत दी है, जो कह रहे हैं कि राजद अध्यक्ष को किडनी देने के लिए करोड़ो लोग तैयार थे।

रोहिणी किडनी नहीं भी देती तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मंगलवार को रोहिणी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया।इसमें उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो कह रहे हैं कि शादी के बाद भी वह मायके का मोह नहीं छोड़ पा रही हैं।

तेजस्‍वी के बुलाने पर गई थी पटना उन्होंने कहा-हम हर बार बुलाने पर ही पटना जाते हैं। बिना बुलाए नहीं जाती। इस बार भी तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बुलावे पर गईं थीं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा-लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हास्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है , को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए।