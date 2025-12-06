Language
    पटना-गया NH-22 पर सड़क दुर्घटना, वृद्ध की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

    By Rahul Kumar(dhanarua) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

    संवाद सूत्र, पुनपुन। पटना-गया एनएच 22 पर केबड़ा ओपी के पोठही गांव के समीप तेज रफ्तार स्कार्पियो ने एक वृद्ध को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मिथिलेश रविदास के रूप में हुई। 

    घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मिथिलेश रविदास खेत में पानी देने के बाद पटना गया फोर लेन सड़क पार कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उन्हें कुचल दिया और फरार हो गई। 

    ग्रामीण सड़क पर आ गए 

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण सड़क पर आ गए और आगजनी करते हुए हंगामा करने लगे। पुनपुन के केवड़ा ओपी की पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। 

    पुलिस की कम संख्या के कारण उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस वाहन पर निकला और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के आने पर स्थिति को नियंत्रित किया गया। 

    पहले भी दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत 

    ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जिस स्थान पर यह घटना हुई, वहां पहले भी दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, इसलिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। 

    पुनपुन बीडीओ और सीओ ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम नहीं हटाया। अंततः तीन घंटे बाद डीएम के आश्वासन पर जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है।