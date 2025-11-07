Patna Road Accident: वोट देकर लौट रहे पूर्व जिला पार्षद समेत दो को वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। पटना- गया- डोभी सड़क मार्ग (एनएच- 22) स्थित नदौल स्टेशन से पूरब देवनगर, नदौल के पास गुरुवार की सुबह एक टाटा सफारी कार व एक बाइक की आमने- सामने की टक्कर में बाइकसवार दोनों वृद्ध की मौत मौके पर ही हो गई।

इधर दुर्घटना के बाद कार चालक अपनी कार छोड़ मौके से फरार हो गया। उधर घटना के विरोध में ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक एनएच को जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस को शव सौंपने से मना कर दिया।

इस दौरान करीब तीन घंटे तक एनएच-22 जाम रही। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क जाम खत्म कराया और शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने मौके से कार भी बरामद कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे पूर्व जिला पार्षद सह थाना के नदौल निवासी सुरेश प्रसाद यादव अपने ग्रामीण सुरेंद्र यादव के साथ वोट देने के बाद नदौल स्टेशन से पूरब एनएच-22 के किनारे स्थित एक चाय दुकान पर चाय पीने गए थे।

सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा चाय पीने के बाद दोनों मसौढ़ी आने के लिए देवनगर, नदौल के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान पटना की ओर से गया की ओर जा रही एक टाटा सफारी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।

हालांकि, आसपास के लोग सुरेश प्रसाद यादव को एक टेंपो में लादकर जहानाबाद एक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद चालक कार छोड़ मौके से फरार हो गया। उधर घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने शव सौंपने से मना कर दिया। करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया और शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जाम के दौरान एनएच-22 पर वाहनों का परिचालन ठप रहा और दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गौरतलब है कि मृतक सुरेश प्रसाद यादव राजद कार्यकर्ता थे। हालांकि, पूर्व में वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और पिछले दिनों धनरुआ के बरनी में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई थी।

एनएच पर कट नहीं होने के कारण हुआ हादसा पटना-गया-डोभी (एनएच-22) स्थित नदौल के पास करीब दो किलोमीटर में कोई कट नहीं होने का कारण उक्त हादसा बताया जाता है। गौरतलब है कि नदौल स्टेशन के पास एनएच पर कोई कट नहीं है जिससे नदौल स्टेशन से पूरब और पूरब से नदौल स्टेशन जाना हादसा को आमंत्रित करता है।