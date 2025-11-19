अपने बयान में वे कुछ तल्‍ख शब्‍दों का इस्‍तेमाल भी करते रहे। कभी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) के काफी करीबी माने जाने वाले इस पूर्व नौकरशाह ने डरानेवालों की आंखें फोड़ने तक की बात कह दी।

अब एक बार फिर मीडिया के सामने अपने कड़े तेवर का परिचय दिया। ताजे बयान में उन्‍होंने कहा है कि, कोई क‍ितना भी डराना चाहे। वे डरने वाले नहीं हैं।

डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Chunav 2025 के बाद BJP से निकाले गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह (Ex Minister R.K. Singh) इस्‍तीफा देने के बाद कड़े तेवर में हैं। आक्रामक बयानों से वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

उन्‍होंने कहा कि कोई डरा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हमपर कोई उंगली उठाएगा न तो दोनों उंगली आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देख ले, कहीं मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा।

हम दूसरे तरह के आदमी हैं। आज से नहीं शुरू से, शांत हैं, तो शांत हैं, थोड़ा सा भी इधर-उधर करियेगा तो नंगा करके रख देंगे।

सिंह समेत तीन नेताओं पर एक्‍शन

पार्टी विरोधी गतिव‍िध‍ियों के चलते भाजपा ने उन्‍हें छह साल के लिए निलंबि‍त कर दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान सिंह के बयान काफी चर्चा में रहे।

वे पार्टी नेताओं पर सवाला उठा रहे थे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बयानों का भी उन्‍होंने समर्थन किया था। खासकर सम्राट चौधरी पर वे हमलावर थे।

विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही पार्टी ने उनपर एक्‍शन ले लिया। सिंह के अलावा विधान परिषद सदस्‍य अशोक अग्रवाल तथा कटिहार की महापौर उषा अग्रवाल पर भी कार्रवाई की गई।

तीनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया गया। हालांकि‍, कार्रवाई के बाद भी आर के सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। ऐसे में उनका बयान एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है।