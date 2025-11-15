Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव के नतीजों के बाद BJP का बड़ा एक्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निकाला

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    बिहार चुनाव के बाद, भाजपा ने पूर्व मंत्री आरके सिंह को पार्टी विरोधी बयानों के चलते निलंबित कर दिया। सिंह ने एनडीए नेताओं पर सवाल उठाए और बिहार सरकार पर 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं को हत्या का आरोपी बताया, जिससे विवाद बढ़ गया। भाजपा ने इसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से किया निलंबित

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी ने आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि सिंह की लगातार विवादित और पार्टी-लाइन से परे की गई बयानबाजी को देखते हुए यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरके सिंह कई दिनों से NDA नेतृत्व, उम्मीदवारों और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे।

    उन्होंने न सिर्फ गठबंधन के कुछ उम्मीदवारों की साख पर सवाल उठाए बल्कि सार्वजनिक मंचों से लोगों से अपील की कि “ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना।” इस बयान ने भाजपा के भीतर और बाहर तीखी प्रतिक्रिया पैदा की थी।

    सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू नेता अनंत सिंह और RJD के सूरजभान सिंह को खुलेआम “हत्या का आरोपी” कहा।

    उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति का अपराधीकरण बढ़ाने वाले ये चेहरे किसी भी तरह जनप्रतिनिधि होने के लायक नहीं हैं।

    इसके साथ ही सिंह ने नीतीश सरकार पर 62,000 करोड़ रुपये के बिजली घोटाले का आरोप लगाया।

    उनका दावा है कि अडाणी समूह के साथ किया गया बिजली खरीद समझौता “जनता के साथ धोखा” है और इसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं छिपी हुई हैं।


    उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडाणी पावर से 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी, जबकि मौजूदा बाजार दर इससे काफी कम है।

    सिंह ने सवाल उठाया कि जब यह प्लांट NTPC द्वारा लगाया जाना तय था, और केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा भी हो चुकी थी, तो प्रोजेक्ट को अचानक निजी हाथों में क्यों सौंप दिया गया?

    यह किसके हित में बदलाव किया गया और किसे फायदा पहुंचाने के लिए, यह सरकार को साफ करना चाहिए।

    उन्होंने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि NTPC मॉडल में प्रति यूनिट फिक्स चार्ज 2.32 रुपये आता, लेकिन सरकार ने इसे 4.16 रुपये मंजूर कर दिया।

    यानी प्रति यूनिट 1.84 रुपये का अतिरिक्त बोझ, जो आगे चलकर हजारों करोड़ की अनियमितताओं का कारण बनेगा।

    आरके सिंह ने लिखा—“चोरी और सीना जोरी साथ नहीं चल सकती। भ्रष्टाचार पर चुप रहना हमारे संस्कार में नहीं है।”

    भाजपा का कहना है कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने और गठबंधन नेतृत्व पर बार-बार हमला करने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त की गई।


    चुनावी जीत के उत्साह के बीच यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नया तनाव पैदा कर गया है।

    r k singh 1