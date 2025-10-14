Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजद-कांग्रेस में होने वाली है टूट? जायसवाल बोले- 6 दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा में आएंगे

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल की संभावना है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राजद और कांग्रेस के 6 दर्जन से अधिक विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिससे राज्य सरकार पर संकट आ सकता है। इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि अगले दो दिनों में राजद के 6 से अधिक विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में राजद के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिन्होंने 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था। अब ये दोनों विधायक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन विधायकों में कैमूर जिले के भभुआ से विधायक भरत बिंद और मोहनियां की विधायक संगीता कुमारी शामिल हैं। दोनों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंप दिया है। राजद ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    इस बीच, भाजपा की ओर से सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा (रामविलास) को 25-26 सीटें ऑफर की गई हैं। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है।

     

    विपक्ष हताश और निराश है। वे मीडिया के सामने कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं...मतदाताओं ने भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है...राजद-कांग्रेस के 6 दर्जन से ज़्यादा विधायक भाजपा में शामिल होंगे। आगे-आगे देखिए होता है क्या...विपक्ष हर जगह धराशायी हो रहा है, उनका टायर पंक्चर हो गया है

    दिलीप जायसवाल, बिहार भाजपा अध्यक्ष