राजद-कांग्रेस में होने वाली है टूट? जायसवाल बोले- 6 दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा में आएंगे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि अगले दो दिनों में राजद के 6 से अधिक विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में राजद के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिन्होंने 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था। अब ये दोनों विधायक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

इन विधायकों में कैमूर जिले के भभुआ से विधायक भरत बिंद और मोहनियां की विधायक संगीता कुमारी शामिल हैं। दोनों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंप दिया है। राजद ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इस बीच, भाजपा की ओर से सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा (रामविलास) को 25-26 सीटें ऑफर की गई हैं। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है।