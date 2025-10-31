RJD की श्वेता और RLJP के राकेश पहुंचे हाई कोर्ट, वोटिंग से पहले दायर की याचिका; क्या है मामला?
राजद की श्वेता और आरएलजेपी के राकेश ने मतदान से पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उठाए गए मुद्दे चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों से संबंधित हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में सरगर्मी है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है।
विधि संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह द्वारा अपने नामांकन रद किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।
राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति प्रमाण पत्र में तकनीकी त्रुटि के आधार पर रद किया गया है। वहीं, आरएलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन आपराधिक इतिहास संबंधी कॉलम में टिक नहीं लगाने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया।
इन दोनों याचिकाओं को अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दायर किया है। उन्होंने बताया कि मामलों पर शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायाधीश अभिषेक ए. रेड्डी की एकलपीठ के समक्ष अनुरोध किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने शनिवार (एक नवंबर)को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
