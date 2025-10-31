RJD की श्वेता और RLJP के राकेश पहुंचे हाई कोर्ट, वोटिंग से पहले दायर की याचिका; क्या है मामला?

विधि संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह द्वारा अपने नामांकन रद किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।

राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति प्रमाण पत्र में तकनीकी त्रुटि के आधार पर रद किया गया है। वहीं, आरएलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन आपराधिक इतिहास संबंधी कॉलम में टिक नहीं लगाने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया।