ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Jitan Ram Manjhi: एनडीए (NDA) के सहयोगी हिंदुस्‍तान अवामी मोर्चा (HAM) के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से सियासत गर्म है।

BJP ने जहां उनके बयान पर बचाव किया है तो राजद ने मांझी से दबाव की राजनीत‍ि छोड़कर निष्‍कर्ष पर पहुंचने को कहा है। राजद प्रवक्‍ता मृत्‍युंजय तिवारी ने मांझी के बहाने पर भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। क‍हा क‍ि उस पार्टी का चरित्र ही अपने सहयोग‍ियों को तोड़कर खत्‍म करने की रही है।

तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार में भ्रष्‍टाचार और कमीशनखोरी चरम पर है। अब तो उनके सहयोगी मंत्री ने भी स्‍पष्‍ट कह दिया है कि 10 परसेंट मिलता है। उतना नहीं मिले तो पांच परसेंट ही लीजिए। डबल इंजन सरकार में भ्रष्‍टाचार चरम पर बिहार सरकार के मंत्री अपने बेटे से वे ऐसा कह रहे हैं। इससे स्‍पष्‍ट है कि डबल इंजन की सरकार में कितना भ्रष्‍टाचार है। राजद प्रवक्‍ता ने यह भी कहा कि एनडीए में मांझी अपमानित महसूस कर रहे हैं। वे कई बार आवाज उठा चुके हैं लेकिन उनका कोई नोटिस ही नहीं लेता।

सम्‍मान नहीं मिल रहा तो कुर्सी का लालच छोड़ें और सड़कों पर उतरें। आंदोलन करें। क्‍योंक‍ि वहां रहेंगे तो उनकी पार्टी भी नहीं बचेगी।

वे बस दर्द बयां करते हैं लेकिन फैसला नहीं ले पाते, ऐसे में उनकी पतवार ही भाजपा जब्‍त कर लेगी।