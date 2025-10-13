Bihar Politics: राजद विधायक विभा देवी जदयू में हुईं शामिल, प्रकाश वीर भी लाइन में लगे

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद की नवादा विधायक विभा देवी सोमवार को जदयू में शामिल हो गईं। विभा देवी पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। रजौली (सुरक्षित) सीट से राजद विधायक प्रकाश वीर भी जदयू में शामिल होने जा रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभा देवी को जदयू की सदस्यता दिलायी। इस मौके पर जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी भी मौजूद थे। विभा देवी व प्रकाश वीर ने हाल ही में राजद से इस्तीफा दिया था। नवादा से पिछली बार जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े कौशल यादव ने हाल ही में राजद की सदस्यता ग्रहण की है। उसी समय से यह चर्चा थी कि वह राजद को छोड़ जदयू में शामिल हो सकती हैं।