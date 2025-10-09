Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ उतरे पार्टी कार्यकर्ता, राबड़ी देवी के आवास पर किया विरोध प्रदर्शन

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:24 AM (IST)

    राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी के आवास पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक पर क्षेत्र में सक्रिय न रहने का आरोप लगाया। उन्होंने राबड़ी देवी से हस्तक्षेप करने और रेखा देवी को बदलने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एएनआई, पटना। बिहार चुनाव के नजदीक आने के साथ राज्य की सियासत में गर्मी भी बढ़ रही है। बुधवार देर रात राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें फिर से टिकट न दिया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाचार एजेंसी के एक वीडियो पोस्ट के अनुसार, रात के समय राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।


    गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में राजद के 79 विधायक हैं। इस बार राजद ने जातीय समीकरणों पर, विशेष रूप से पिछड़ी जातियों, दलितों, और मुस्लिम वोटरों पर जोर दिया है।

     