राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ उतरे पार्टी कार्यकर्ता, राबड़ी देवी के आवास पर किया विरोध प्रदर्शन

एएनआई, पटना। बिहार चुनाव के नजदीक आने के साथ राज्य की सियासत में गर्मी भी बढ़ रही है। बुधवार देर रात राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें फिर से टिकट न दिया जाए।

समाचार एजेंसी के एक वीडियो पोस्ट के अनुसार, रात के समय राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।





गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में राजद के 79 विधायक हैं। इस बार राजद ने जातीय समीकरणों पर, विशेष रूप से पिछड़ी जातियों, दलितों, और मुस्लिम वोटरों पर जोर दिया है।