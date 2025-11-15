भारी हार के बीच भी आरजेडी सबसे आगे, भाजपा–जदयू से अधिक मिला वोट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ दिखाया है। जहां सत्ता की बागडोर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के हाथों में सुरक्षित रही, वहीं विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने प्रदर्शन से मिला-जुला संदेश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीटों के लिहाज़ से पार्टी को इस बार भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वोट शेयर के मामले में उसने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी आरजेडी को इस बार कुल 23 प्रतिशत मत मिले। यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से लगभग 3 प्रतिशत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से करीब 4 प्रतिशत अधिक है।

दिलचस्प बात यह है कि मत प्रतिशत में बढ़त के बावजूद सीटों की संख्या में पार्टी को पिछली बार के मुकाबले भारी गिरावट झेलनी पड़ी। 2020 के चुनावों में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 75 पर जीत दर्ज की थी, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार 141 सीटों पर लड़ने के बाद पार्टी को केवल 25 सीटें मिलीं, जो एक दशक में उसका दूसरा सबसे कमजोर प्रदर्शन है। सीटों में आई इस गिरावट को विपक्ष के भीतर भी चिंता से देखा जा रहा है।