दिल्ली धमाके पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले- कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे

डिजिटल डेस्क, पटना। राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला के गेट नंबर एक के पास एक कार में हुए धमाके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की दुखद सूचना मिली है। देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की दुःखद सूचना मिली। देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक है। इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ तथा सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने… pic.twitter.com/U3ixGKC4OE — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 10, 2025 तेजस्वी यादव ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि राजनीति होती रहेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम, हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं। देश की सुरक्षा और एकता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे? जय हिंद!

लालकिला के पास कार में हुआ ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के मौत की सूचना है।