‘टिकट के बदले 2.7 करोड़ मांगे’, राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर रोने लगा राजद नेता
राजद नेता ने टिकट के बदले 2.7 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए राबड़ी देवी के आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि टिकटों का वितरण पैसे लेकर किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ एनडीए में शामिल सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो गई है वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। इस बीच राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है।
दरअसल मधुबन से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। मदन शाह ने इस दौरान उन्होंने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद नेता संजय यादव ने 2.7 करोड़ मांगे थे, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया, तो पार्टी का टिकट किसी और को दे दिया गया।
दो हजार वोटों से हार का सामना
साथ ही उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुझे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का वादा किया था। बता दें कि 2020 में भी मदन शाह ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था लेकिन उस चुनाव में उन्हें दो हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।
इस बार भी पार्टी की ओर से सिंबल मिलने की उम्मीद में वो लगातार पटना में डेरा जमाए हुए थे लेकिन पार्टी ने इस बार किसी और को सिंबल दे दिया और इससे नाराज होकर वो कुर्ता फाड़कर रोने लगे।
