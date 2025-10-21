Language
    RJD Candidate List 2025: राजद ने 31 विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 31 विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया है। कुशवाहा और वैश्य जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय से विधायकों में नाराजगी है। राजद का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुमत हासिल करना है।

    लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के राजद उम्मीदवारों की अंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। इसमें 143 नाम है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राजद ने तीन कम उम्मीदवार खड़े किए हैं। 2020 में जीते 76 विधायकों में से राजद ने 31 को बेटिकट कर दिया है। पार्टी ने अपने आधार समीकरण माय (मुस्लिम यादव) के प्रभार को बरकरार रखते हुए कुशवाहा को भी अच्छा हिस्सा दिया है।

    50 यादव, 18 मुसलमान के अलावा कुशवाहा बिरादरी के एक दर्जन से अधिक उम्मीदवार बनाया गया है। महिलाओं की संख्या 24 है, जो राजद के लिए अब तक की सर्वाधिक है।

    राजद ने कहा कि कुल सौ सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिला के राघोपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं।

    राजद उम्मीदवारों की सूची:-

    क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार का नाम
    1 राघोपुर तेजस्वी प्रसाद यादव
    2 बिहारीगंज रेनु कुशवाहा
    3 वायसी अब्दुस सुब्हान
    4 बोचहां अमर पासवान
    5 वारसलीगंज अनीता देवी महतो
    6 तरैया शैलेन्द्र प्रताप सिंह
    7 महिषी गौतम कृष्ण बीडीओ
    8 झाझा जय प्रकाश यादव
    9 अलीनगर विनोद मिश्रा
    10 अस्थावां रवि रंजन कुमार
    11 मटिहानी बोगो सिंह
    12 दरभंगा ग्रामीण ललित यादव
    13 कुरहनी बाबुलु कुशवाहा
    14 केवटी डा. फराज फातमी
    15 गायघाट निरंजन यादव
    16 सिमरी बख्तियारपुर युसुफ सल्लाउद्दीन
    17 हसनपुर माला पुष्पम
    18 मधेपुरा प्रो. चंद्रशेखर
    19 मधुबन संध्या रानी कुशवाहा
    20 इमामगंज ऋतु प्रिया चौधरी
    21 बराचट्टी तनुश्री मांझी
    22 कांटी इज़राइल मंसूरी
    23 हथुआ राजेश कुशवाहा
    24 सहेबगंज पृथ्वी राय
    25 सिंहेश्वर चंद्रहास चौपाल
    26 बैकुंठपुर प्रेम शंकर यादव
    27 बरौली दिलीप सिंह
    28 हाजीपुर देव कुमार चौधरी
    29 बहादुरपुर भोला यादव
    30 सिवान अवध बिहारी चौधरी
    31 बड़हरिया अरुण गुप्ता
    32 मीनापुर मुन्ना यादव
    33 रघुनाथपुर ओसामा शहाब
    34 छपरा शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल
    35 गरखा सुरेंद्र राम
    36 महाराजगंज विशाल जायसवाल
    37 एकमा श्रीकांत यादव
    38 बनियापुर चांदनी देवी सिंह
    39 अतरी वजयंती देवी
    40 राजौली पिंकी चौधरी
    41 पारू शंकर यादव
    42 मढ़ौरा जितेंद्र राय
    43 गोरीकोठी अनावरूल हक अंसारी
    44 लालगंज शिवानी शुक्ला
    45 परसा डा. करिश्मा राय
    46 सोनपुर डा. रमणुज प्रसाद
    47 सरायरंजन अरविंद सहनी
    48 मोरवा रणविजय साहू
    49 चेरिया-बरियारपुर सुशील सिंह कुशवाहा
    50 उजियारपुर आलोक मेहता
    51 महुआ डा. मुकेश रौशन
    52 अलौली रामवृक्ष सदा
    53 महनार रविंद्र सिंह
    54 पातेपुर प्रेमा चौधरी
    55 समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शहीन
    56 तारापुर अरुण शाह
    57 अमनौर सुनील राय
    58 मोकामा वीणा देवी
    59 मोहिउद्दीननगर डा. एज्या यादव
    60 वैशाली अजय कुशवाहा
    61 सहेबपुर कमाल सतानंद संभुद्ध
    62 बाढ़ कर्मवीर सिंह
    63 मुंगेर अविनाश विद्यार्थी
    64 परबत्ता डा. संजीव सिंह
    65 सूर्यगढ़ा प्रेम सागर चौधरी
    66 मनेर भाई वीरेन्द्र
    67 इसलामपुर राकेश रौशन
    68 शेखपुरा विजय सम्राट
    69 मसौढ़ी रेखा पासवान
    70 नरकटिया डा. शमीम अहमद
    71 हिलसा शक्ति सिंह यादव
    72 हरसिद्धि राजेंद्र राम
    73 दानापुर रीतलाल राय
    74 बख्तियारपुर अनिरुद्ध यादव
    75 बांकीपुर रेखा गुप्ता
    76 गोबिंदपुर पुर्निमा देवी
    77 फतुहा डा. रमानान्द यादव
    78 रामनगर सुबोध पासवान
    79 कल्याणपुर मनोज यादव
    80 मोतीहारी देवा गुप्ता
    81 सन्देश दीपू राणा
    82 नरकटियागंज दीपक यादव
    83 बड़हरा रामबाबू सिंह
    84 जगदीशपुर कुणान किशोर
    85 शाहपुर राहुल तिवारी
    86 ब्रह्मपुर शंभू नाथ
    87 चिरैया लक्ष्मी नारायण प्रसाद
    88 ढाका फैसल रहमान
    89 शिवहर नवनीत झा
    90 परिहार स्मिता पुर्वे गुप्ता
    91 सुरसंड सैयद अबू दोजाना
    92 बाजपट्टी मुकेश यादव
    93 सीतामढ़ी सुनील कुशवाहा
    94 रुनीसैदपुर चंदन कुमार
    95 बेलसंड संजय गुप्ता
    96 खजौली बृज किशोर यादव
    97 बाबूबरही अरुण कुशवाहा
    98 बिस्फी आसिफ अहमद
    99 मधुबनी समीर महसेठ
    100 राजनगर प्रो. विष्णु राम
    101 लौकाहा भारत भूषण मंडल
    102 त्रिवेणीगंज संतोष सरदार
    103 छातापुर डा. विपिन कुमार नोनिया
    104 निर्मली बैजनाथ मेहता
    105 नरपतगंज मनीष यादव
    106 रानीगंज अविनाश मंगलम
    107 जोकीहाट शाहनवाज आलम
    108 ठाकुरगंज सउद आलम
    109 कोचाधामन मुजाहिद आलम
    110 रुपौली बीमा भारती
    111 धमदाहा संतोष कुशवाहा
    112 प्राणपुर इशरत परवीन
    113 पिरपैंती राम विलास पासवान
    114 कहलगांव रजनीश भारती
    115 सुल्तानगंज चंदन सिन्हा
    116 नाथनगर शेख जियाउल हसन
    117 धोरैया त्रिभुवन दास
    118 कटोरिया स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
    119 बेलहर चाणक्य प्रकाश रंजन
    120 रामगढ़ अजीत सिंह
    121 मोहनिया श्वेता सुमन
    122 भभुआ बीरेन्द्र कुशवाहा
    123 चैनपुर बृज किशोर बिंद
    124 सासाराम सतेन्द्र साह
    125 दिनारा राजेश यादव
    126 नोखा अनीता देवी नोनिया
    127 चकाई सावित्री देवी
    128 डेहरी गुड्डू चंद्रवंशी
    129 कुरथा सुदय यादव
    130 जहानाबाद राहुल शर्मा
    131 मखदुमपुर सुबेदार दास
    132 गोह अमरेन्द्र कुशवाहा
    133 ओबरा ऋषि कुमार
    134 नबीनगर आमोद चंद्रवंशी
    135 रफीगंज डा. गुलाम शाहिद
    136 गुरुआ विनय कुमार
    137 शेरघाटी प्रमोद वर्मा
    138 बोध गया कुमार सर्वजीत पासवान
    139 टिकारी अजय दांगी
    140 बेलगंज विश्वनाथ कुमार सिंह
    141 नवादा कौशल यादव
    142 जमुई शमशाद आलम
    143 सिकंदरा उदय नारायण चौधरी