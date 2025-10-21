RJD Candidate List 2025: राजद ने 31 विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता
राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 31 विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया है। कुशवाहा और वैश्य जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय से विधायकों में नाराजगी है। राजद का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुमत हासिल करना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के राजद उम्मीदवारों की अंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। इसमें 143 नाम है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राजद ने तीन कम उम्मीदवार खड़े किए हैं। 2020 में जीते 76 विधायकों में से राजद ने 31 को बेटिकट कर दिया है। पार्टी ने अपने आधार समीकरण माय (मुस्लिम यादव) के प्रभार को बरकरार रखते हुए कुशवाहा को भी अच्छा हिस्सा दिया है।
50 यादव, 18 मुसलमान के अलावा कुशवाहा बिरादरी के एक दर्जन से अधिक उम्मीदवार बनाया गया है। महिलाओं की संख्या 24 है, जो राजद के लिए अब तक की सर्वाधिक है।
राजद ने कहा कि कुल सौ सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिला के राघोपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
राजद उम्मीदवारों की सूची:-
|क्रमांक
|निर्वाचन क्षेत्र
|उम्मीदवार का नाम
|1
|राघोपुर
|तेजस्वी प्रसाद यादव
|2
|बिहारीगंज
|रेनु कुशवाहा
|3
|वायसी
|अब्दुस सुब्हान
|4
|बोचहां
|अमर पासवान
|5
|वारसलीगंज
|अनीता देवी महतो
|6
|तरैया
|शैलेन्द्र प्रताप सिंह
|7
|महिषी
|गौतम कृष्ण बीडीओ
|8
|झाझा
|जय प्रकाश यादव
|9
|अलीनगर
|विनोद मिश्रा
|10
|अस्थावां
|रवि रंजन कुमार
|11
|मटिहानी
|बोगो सिंह
|12
|दरभंगा ग्रामीण
|ललित यादव
|13
|कुरहनी
|बाबुलु कुशवाहा
|14
|केवटी
|डा. फराज फातमी
|15
|गायघाट
|निरंजन यादव
|16
|सिमरी बख्तियारपुर
|युसुफ सल्लाउद्दीन
|17
|हसनपुर
|माला पुष्पम
|18
|मधेपुरा
|प्रो. चंद्रशेखर
|19
|मधुबन
|संध्या रानी कुशवाहा
|20
|इमामगंज
|ऋतु प्रिया चौधरी
|21
|बराचट्टी
|तनुश्री मांझी
|22
|कांटी
|इज़राइल मंसूरी
|23
|हथुआ
|राजेश कुशवाहा
|24
|सहेबगंज
|पृथ्वी राय
|25
|सिंहेश्वर
|चंद्रहास चौपाल
|26
|बैकुंठपुर
|प्रेम शंकर यादव
|27
|बरौली
|दिलीप सिंह
|28
|हाजीपुर
|देव कुमार चौधरी
|29
|बहादुरपुर
|भोला यादव
|30
|सिवान
|अवध बिहारी चौधरी
|31
|बड़हरिया
|अरुण गुप्ता
|32
|मीनापुर
|मुन्ना यादव
|33
|रघुनाथपुर
|ओसामा शहाब
|34
|छपरा
|शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल
|35
|गरखा
|सुरेंद्र राम
|36
|महाराजगंज
|विशाल जायसवाल
|37
|एकमा
|श्रीकांत यादव
|38
|बनियापुर
|चांदनी देवी सिंह
|39
|अतरी
|वजयंती देवी
|40
|राजौली
|पिंकी चौधरी
|41
|पारू
|शंकर यादव
|42
|मढ़ौरा
|जितेंद्र राय
|43
|गोरीकोठी
|अनावरूल हक अंसारी
|44
|लालगंज
|शिवानी शुक्ला
|45
|परसा
|डा. करिश्मा राय
|46
|सोनपुर
|डा. रमणुज प्रसाद
|47
|सरायरंजन
|अरविंद सहनी
|48
|मोरवा
|रणविजय साहू
|49
|चेरिया-बरियारपुर
|सुशील सिंह कुशवाहा
|50
|उजियारपुर
|आलोक मेहता
|51
|महुआ
|डा. मुकेश रौशन
|52
|अलौली
|रामवृक्ष सदा
|53
|महनार
|रविंद्र सिंह
|54
|पातेपुर
|प्रेमा चौधरी
|55
|समस्तीपुर
|अख्तरुल इस्लाम शहीन
|56
|तारापुर
|अरुण शाह
|57
|अमनौर
|सुनील राय
|58
|मोकामा
|वीणा देवी
|59
|मोहिउद्दीननगर
|डा. एज्या यादव
|60
|वैशाली
|अजय कुशवाहा
|61
|सहेबपुर कमाल
|सतानंद संभुद्ध
|62
|बाढ़
|कर्मवीर सिंह
|63
|मुंगेर
|अविनाश विद्यार्थी
|64
|परबत्ता
|डा. संजीव सिंह
|65
|सूर्यगढ़ा
|प्रेम सागर चौधरी
|66
|मनेर
|भाई वीरेन्द्र
|67
|इसलामपुर
|राकेश रौशन
|68
|शेखपुरा
|विजय सम्राट
|69
|मसौढ़ी
|रेखा पासवान
|70
|नरकटिया
|डा. शमीम अहमद
|71
|हिलसा
|शक्ति सिंह यादव
|72
|हरसिद्धि
|राजेंद्र राम
|73
|दानापुर
|रीतलाल राय
|74
|बख्तियारपुर
|अनिरुद्ध यादव
|75
|बांकीपुर
|रेखा गुप्ता
|76
|गोबिंदपुर
|पुर्निमा देवी
|77
|फतुहा
|डा. रमानान्द यादव
|78
|रामनगर
|सुबोध पासवान
|79
|कल्याणपुर
|मनोज यादव
|80
|मोतीहारी
|देवा गुप्ता
|81
|सन्देश
|दीपू राणा
|82
|नरकटियागंज
|दीपक यादव
|83
|बड़हरा
|रामबाबू सिंह
|84
|जगदीशपुर
|कुणान किशोर
|85
|शाहपुर
|राहुल तिवारी
|86
|ब्रह्मपुर
|शंभू नाथ
|87
|चिरैया
|लक्ष्मी नारायण प्रसाद
|88
|ढाका
|फैसल रहमान
|89
|शिवहर
|नवनीत झा
|90
|परिहार
|स्मिता पुर्वे गुप्ता
|91
|सुरसंड
|सैयद अबू दोजाना
|92
|बाजपट्टी
|मुकेश यादव
|93
|सीतामढ़ी
|सुनील कुशवाहा
|94
|रुनीसैदपुर
|चंदन कुमार
|95
|बेलसंड
|संजय गुप्ता
|96
|खजौली
|बृज किशोर यादव
|97
|बाबूबरही
|अरुण कुशवाहा
|98
|बिस्फी
|आसिफ अहमद
|99
|मधुबनी
|समीर महसेठ
|100
|राजनगर
|प्रो. विष्णु राम
|101
|लौकाहा
|भारत भूषण मंडल
|102
|त्रिवेणीगंज
|संतोष सरदार
|103
|छातापुर
|डा. विपिन कुमार नोनिया
|104
|निर्मली
|बैजनाथ मेहता
|105
|नरपतगंज
|मनीष यादव
|106
|रानीगंज
|अविनाश मंगलम
|107
|जोकीहाट
|शाहनवाज आलम
|108
|ठाकुरगंज
|सउद आलम
|109
|कोचाधामन
|मुजाहिद आलम
|110
|रुपौली
|बीमा भारती
|111
|धमदाहा
|संतोष कुशवाहा
|112
|प्राणपुर
|इशरत परवीन
|113
|पिरपैंती
|राम विलास पासवान
|114
|कहलगांव
|रजनीश भारती
|115
|सुल्तानगंज
|चंदन सिन्हा
|116
|नाथनगर
|शेख जियाउल हसन
|117
|धोरैया
|त्रिभुवन दास
|118
|कटोरिया
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
|119
|बेलहर
|चाणक्य प्रकाश रंजन
|120
|रामगढ़
|अजीत सिंह
|121
|मोहनिया
|श्वेता सुमन
|122
|भभुआ
|बीरेन्द्र कुशवाहा
|123
|चैनपुर
|बृज किशोर बिंद
|124
|सासाराम
|सतेन्द्र साह
|125
|दिनारा
|राजेश यादव
|126
|नोखा
|अनीता देवी नोनिया
|127
|चकाई
|सावित्री देवी
|128
|डेहरी
|गुड्डू चंद्रवंशी
|129
|कुरथा
|सुदय यादव
|130
|जहानाबाद
|राहुल शर्मा
|131
|मखदुमपुर
|सुबेदार दास
|132
|गोह
|अमरेन्द्र कुशवाहा
|133
|ओबरा
|ऋषि कुमार
|134
|नबीनगर
|आमोद चंद्रवंशी
|135
|रफीगंज
|डा. गुलाम शाहिद
|136
|गुरुआ
|विनय कुमार
|137
|शेरघाटी
|प्रमोद वर्मा
|138
|बोध गया
|कुमार सर्वजीत पासवान
|139
|टिकारी
|अजय दांगी
|140
|बेलगंज
|विश्वनाथ कुमार सिंह
|141
|नवादा
|कौशल यादव
|142
|जमुई
|शमशाद आलम
|143
|सिकंदरा
|उदय नारायण चौधरी
