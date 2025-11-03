RJD ने अफजल अली को पार्टी से निकाला, गौड़ा बौराम से नामांकन वापस नहीं लेने पर लिया एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार चुनाव से पहले कई दलों में नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग से पहले राजद ने पार्टी के एक नेता को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है।

राजद ने दरभंगा जिला के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र के अपने उम्मीदवार अफजल अली खान को 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। खान को पहले राजद का सिंबल दिया गया था। महागठबंधन में यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के हिस्से में चली गई। वीआईपी ने संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने सोमवार को बताया कि वीआईपी के हिस्से में सीट जाने के बाद खान को नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मना करने के बाद भी चुनाव लड़कर वह एनडीए की मदद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया।

तेजस्वी ने भी बैठने को कहा था आपको बता दें कि सीटों पर सहमति बनने से पहले राजद ने अफजल अली को गौड़ा बौराम से टिकट दिया था। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन बाद में ये सीट वीआईपी के पास चली गई। लेकिन अफजल ने न तो नामांकन वापस लिया, बल्कि पार्टी के आदेश की भी नाफरमानी की।