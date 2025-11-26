Language
    RJD ने शुरू की बिहार चुनाव में हार समीक्षा, क्‍या छवि के कारण हुआ यह हाल? 

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार चुनावों में अपनी हार की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हार के कारणों का पता लगाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। प्रमंडलवार यह समीक्षा की जा रही है। 

    कार्यकर्ताओं से मिलते तेजस्‍वी यादव। सौ-एक्‍स

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बुधवार से शुरू हुई यह RJD की आंतरिक बैठक है, जिसमें विधानसभा चुनाव में पराजय के कारणों की समीक्षा हो रही।

    बीच-बीच में अंतराल के साथ यह बैठक नौ दिसंबर तक चलेगी और प्रतिदिन एक प्रमंडल की समीक्षा होगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में शुरू हुई इस समीक्षा में संबंधित प्रमंडल के प्रत्याशियों से एक-एक कर बात हो रही है।

    मगध प्रमंडल से शुरू हुई चर्चा

    पराजित सीटों पर चुनावी समीकरण और पार्टी के स्तर पर हुए प्रयास में कमी-कोताही का आकलन हो रहा है। बुधवार को मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों व पार्टी नेताओं से मंडल ने चर्चा की है। इस कड़ी मेंं शुक्रवार की बारी सारण की है।

    यह बैठक दो चरणों में संपन्न होनी है। पहला चरण 26 नवंबर से चार दिसंबर तक का है, जिसमें पहले दौर के मतदान वाले परिक्षेत्रों का आकलन हो रहा।

    उसके बाद पांच से नौ दिसंबर तक दूसरे चरण की बारी है। समीक्षा के लिए विजयी-पराजित प्रत्याशियों के साथ संबंधित जिलाध्यक्ष, महासचिव व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है।

    उनसे क्षेत्रीय-सामाजिक समीकरण, मतदान पैटर्न, बूथ लेवल व्यवस्था, संगठन की भूमिका व अंतर्विरोध, सहयोगी दलों के बीच तालमेल, उनका प्रदर्शन और प्रत्याशियों के चयन आदि पहलुओं पर फीडबैक जुटाया जा रहा है।

    हार की समीक्षा के बाद प्रमंडलवार हो रहा आकलन

    पिछले दिनों हार के कारणों की समीक्षा के लिए तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। उसी दौरान प्रमंडलवार आकलन का निर्णय लिया गया।

    तेजस्वी की अध्यक्षता वाली बैठक में पराजय का एक कारण येन-केन-प्रकारेण राजद की छवि को भी माना गया। उसी आधार पर विभिन्न बोलियों के उन 32 गायकों व कलाकारों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिनके गीत व अभिनय में बिना अनुमति लालू प्रसाद व तेजस्वी के अलावा राजद के नाम-पहचान का उल्लेख हुआ है।

    राजद ने उन्हें चेतावनी दी है कि यथोचित स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा किया जाएगा।