राज्य ब्यूरो, पटना। राजद (RJD) के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (Nishant Kumar) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बॉडीगार्ड द्वारा अपमानित किया गया।

एजाज इसे सम्मान को ठेस पहुंचाने का मामला बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सता-स्वार्थ से अभिभूत जदयू के नेता का जमीर कब जागेगा।

पिता का सम्मान, बेटे का अपमान

उन्होंने कहा कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर सेतु का नामकरण हो रहा है, उसी के निरीक्षण के दौरान उनके पुत्र निशांत को अपमानित किया जा रहा है। भाजपा की यह राजनीति समझ परे है।