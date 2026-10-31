‘खाना ठीक से खाइए, मजबूती से लड़ना है’, सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को छोटा भाई बताते हुए दिए टिप्स

जागरण संवाददाता, पटना। बापू सभागार में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को सम्राट चौधरी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत के प्रति बड़े भाई वाला स्नेह लुटाया। मंच से ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि 'स्वस्थ रहेंगे, तभी तो लड़ पाएंगे, इसलिए खाना खाइए। सीएम की बात सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित निशांत मुस्कुराने लगे।

आयोजन को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत की ओर इशारा करते हुए कहा मैं इनको हमेशा कहते रहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, खाना खाइए। क्योंकि ये हमारे भाई हैं और छोटे भाई को आगे मजबूती के साथ लड़ना है।"

अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए हुंकार भरी कि बिहार में अब उनका विकास रोकने वाला कोई नहीं है। भूल जाइए कि कोई हमसे टकराने वाला उन्होंने कहा, "एकदम भूल जाइए कि कोई हमसे टकराने वाला है। हम जितने भी भाई लोग यहां एक साथ बैठे हैं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, इसे मानकर चलिएगा। बिना नाम लिए विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग विरोधियों की बातों का जवाब नहीं देते, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमें सिर्फ काम करना सिखाया है।"