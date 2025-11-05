Bihar Chunav : आचार संहिता उल्लंघन में फंसे पीके की पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडेय, जदयू प्रत्याशी के पुत्र पर भी एफआइआर
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडेय और जदयू प्रत्याशी के पुत्र रॉकी यादव पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। रॉकी यादव पर सरकारी अंगरक्षक को चुनाव प्रचार में साथ रखने का आरोप है, जबकि रितेश पांडेय पर गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करने का आरोप है, जिससे यातायात बाधित हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, पटना। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडेय (Singer Actor Ritesh Pandey) एवं गया के जदयू प्रत्याशी के पुत्र रॉकी यादव पर एफआइआर की गई है।
रॉकी यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बेलागंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि झारखंड पुलिस के सशस्त्र बल में तैनात अंगरक्षक जो प्रत्याशी को सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया था। उसे उनके पुत्र रौकी यादव चुनाव प्रचार में अपने साथ लेकर चल रहे थे।
थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) ने जांच कर आवेदन दिया था।
वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा गया कि सरकारी सुरक्षा कर्मी हथियार के साथ चुनावी प्रचार में मौजूद था जो आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
गाड़ियों के काफिले को लेकर रितेश पांडेय पर एफआइआर
उधर रोहतास जिले के कोचस में रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिले को लेकर जन सुराज उम्मीदवार रितेश पांडेय पर मंगलवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का प्राथमिकी कोचस थाने में कराई है।
थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि गत सोमवार को वाट्सएप के माध्यम से उन्हें वीडियो और फोटो प्राप्त हुई।
उसमें देखा गया कि करगहर विधानसभा के जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन के द्वारा स्थानीय महात्मा गांधी चौक के समीप जन सुराज के बैनर तले करीब सैकड़ों वाहनों के साथ एक रोड शो निकाला गया था।
इससे एनएच 319 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। एक साथ इतने वाहनों के साथ रोड शो करना चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
