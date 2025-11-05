उधर रोहतास जिले के कोचस में रोड शो के दौरान गाड़‍ियों के काफ‍िले को लेकर जन सुराज उम्‍मीदवार रितेश पांडेय पर मंगलवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का प्राथमिकी कोचस थाने में कराई है।

थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि गत सोमवार को वाट्सएप के माध्यम से उन्हें वीडियो और फोटो प्राप्त हुई।

उसमें देखा गया कि करगहर विधानसभा के जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन के द्वारा स्थानीय महात्मा गांधी चौक के समीप जन सुराज के बैनर तले करीब सैकड़ों वाहनों के साथ एक रोड शो निकाला गया था।

इससे एनएच 319 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। एक साथ इतने वाहनों के साथ रोड शो करना चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का घोर उल्लंघन है।