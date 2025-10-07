जहानाबाद में रिटायर्ड वायुसेना जवान से दाखिल खारिज के लिए घूस ले रहे थे राजस्व कर्मचारी, गिरफ्तार

जहानाबाद में विजिलेंस टीम ने एक राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुराने अंचल कार्यालय में हुई जहाँ वह एक रिटायर्ड वायुसेना जवान से दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत ले रहा था। निगरानी विभाग के अनुसार शिकायत मिलने पर टीम ने छापेमारी की और कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा।

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। सदर प्रखंड के पुराने अंचल कार्यालय भवन से मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंग हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल एक रिटायर्ड वायुसेना जवान से जमीन के दाखिल खारिज के लिए रिश्वत ले रहा था।

गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को निगरानी की टीम अपने साथ पटना ले गई। उसके खिलाफ प्राथमिकी की गई है। वह जहानाबाद सदर प्रखंड की चार पंचायतों के प्रभार में था। मांदिल, गोनमा, पंडुई और पिंजौर पंचायत के प्रभार में कार्यरत था।

निगरानी विभाग के डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि जहानाबाद सदर प्रखंड के पिंजौर गांव निवासी रिटायर्ड वायुसेना के जवान पुष्कर कुमार ने शिकायत की थी कि दाखिल-खारिज के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। पैसे नहीं देने पर उन्हें लगभग एक वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा था।

शिकायत प्राप्त होने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने दो दिन पूर्व गुप्त रूप से रेकी की, जिसमें शिकायत को सही पाया गया। मंगलवार को पटना से आई टीम ने पुराने अंचल कार्यालय में छापेमारी कर अविनाश कुमार अनिल को पांच हजार रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी कर्मचारी ने यह स्वीकार किया कि वरीय अधिकारियों तक भी रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती थी।