Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहानाबाद में रिटायर्ड वायुसेना जवान से दाखिल खारिज के लिए घूस ले रहे थे राजस्व कर्मचारी, गिरफ्तार

    By dheeraj kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    जहानाबाद में विजिलेंस टीम ने एक राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुराने अंचल कार्यालय में हुई जहाँ वह एक रिटायर्ड वायुसेना जवान से दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत ले रहा था। निगरानी विभाग के अनुसार शिकायत मिलने पर टीम ने छापेमारी की और कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    घूस ले रहे थे राजस्व कर्मचारी, गिरफ्तार

     जागरण संवाददाता, जहानाबाद। सदर प्रखंड के पुराने अंचल कार्यालय भवन से मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंग हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल एक रिटायर्ड वायुसेना जवान से जमीन के दाखिल खारिज के लिए रिश्वत ले रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को निगरानी की टीम अपने साथ पटना ले गई। उसके खिलाफ प्राथमिकी की गई है। वह जहानाबाद सदर प्रखंड की चार पंचायतों के प्रभार में था। मांदिल, गोनमा, पंडुई और पिंजौर पंचायत के प्रभार में कार्यरत था।

    निगरानी विभाग के डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि जहानाबाद सदर प्रखंड के पिंजौर गांव निवासी रिटायर्ड वायुसेना के जवान पुष्कर कुमार ने शिकायत की थी कि दाखिल-खारिज के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। पैसे नहीं देने पर उन्हें लगभग एक वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा था।

    शिकायत प्राप्त होने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने दो दिन पूर्व गुप्त रूप से रेकी की, जिसमें शिकायत को सही पाया गया। मंगलवार को पटना से आई टीम ने पुराने अंचल कार्यालय में छापेमारी कर अविनाश कुमार अनिल को पांच हजार रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी कर्मचारी ने यह स्वीकार किया कि वरीय अधिकारियों तक भी रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती थी।

    फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही अंचल कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग कार्यालय पहुंचकर रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी को देखने के लिए जुट गए। लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है।