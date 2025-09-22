GST में कमी से मिली राहत: सुधा डेयरी के प्रोडक्ट हुए सस्ते, पुरानी पैकेजिंग रेट पर ना लें सामान
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) ने सुधा ब्रांड के तहत दूध उत्पादों की कीमतों में कमी की है जो 22 सितंबर 2025 से लागू है। टेट्रा पैक दूध पनीर मक्खन घी और एप्पल जूस सस्ते हुए हैं। जीएसटी दरों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया। डिजिटल न्यूज में यह खबर प्रमुखता से है।
डिजिटल न्यूज, पटना। बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) ने अपने प्रसिद्ध ब्रांड 'सुधा' के तहत विभिन्न दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कमी की है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप है, जिसमें कुछ दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है।
कौन से उत्पाद हुए सस्ते
- दूध: टेट्रा पैक टोन्ड मिल्क 1000 एमएल अब 74 रुपये की जगह 73 रुपये में मिलेगा। टेट्रा पैक डीटीएम मिल्क 1000 एमएल का मूल्य 70 रुपये से घटकर 68 रुपये हो गया है।
- पनीर: 100 ग्राम पनीर अब 47 रुपये की जगह 46 रुपये में, 200 ग्राम 90 रुपये की जगह 85 रुपये में और 500 ग्राम 210 रुपये की जगह 205 रुपये में उपलब्ध होगा।
- मक्खन: टेबल बटर 50 ग्राम का मूल्य 32 रुपये से घटकर 31 रुपये, 100 ग्राम 56 रुपये से 55 रुपये और 500 ग्राम 275 रुपये से 270 रुपये हो गया है।
- घी: स्पेशल पाउच घी 200 एमएल अब 145 रुपये की जगह 143 रुपये में, 500 एमएल 320 रुपये से घटकर 315 रुपये में मिलेगा। स्पेशल टीन पैक घी 1 किलोग्राम अब 650 रुपये के स्थान पर 640 रुपये में बेचा जाएगा।
- अन्य उत्पाद: एप्पल जूस 200 एमएल का मूल्य 25 रुपये से घटकर 24 रुपये हो गया है। एलेस्टर टोन्ड मिल्क और एलेस्टर स्टैंडर्ड मिल्क की कीमतों में भी कमी आई है।
क्या ध्यान रखें?
बाजार में कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन वे नई संशोधित दरों पर ही बेचे जाएंगे। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे खरीदारी करते समय दुकानदार से नई दरों की जानकारी प्राप्त करें। कॉम्फेड का यह निर्णय उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है
