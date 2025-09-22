GST में कमी से मिली राहत: सुधा डेयरी के प्रोडक्ट हुए सस्ते, पुरानी पैकेजिंग रेट पर ना लें सामान

डिजिटल न्यूज, पटना। बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) ने अपने प्रसिद्ध ब्रांड 'सुधा' के तहत विभिन्न दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कमी की है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप है, जिसमें कुछ दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है।