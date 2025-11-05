Guru Purnima 2025: CM रेखा गुप्ता और अनुराग ठाकुर ने तख्त श्री हरिमंदिर जी में टेका मत्था, मांगी देश के लिए दुआ

जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर मत्था टेका और गुरुघर का आशीष लिया। इस दौरान दरबार साहिब के जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने उन्हें सिरोपा भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गुरु नानक देव जी से जुड़ी पवित्र स्मृतियों का दर्शन किया और देश-प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुघर पहुंचने पर दोनों नेताओं ने देश और प्रदेशवासियों को गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, महासचिव इंद्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह, सचिव हरवंश सिंह और सदस्य हरपाल सिंह जौहल ने मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री को प्रतीक चिन्ह तथा दशमेश गुरु के जीवन पर आधारित पुस्तक भेंट की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “गुरु नानक देव का जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके बताए उपदेश आज भी समाज को दिशा दिखाते हैं।” उन्होंने लोगों से गुरु नानक देव के संदेशों को जीवन में अपनाने की अपील की।

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार सिख समाज के महान योगदान और बलिदान से नई पीढ़ियों को अवगत कराने का कार्य कर रही है।” उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार निरंतर सिख समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने और उसे देश-दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है।