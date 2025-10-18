Language
    धनतेरस पर पटना में रिकॉर्डतोड़ धनवर्षा: 4000 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, सबसे ज्यादा इस चीज की हुई खरीदारी

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    धनतेरस पर पटना में 4000 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड खरीदारी हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की भी जमकर बिक्री हुई। व्यापारियों के अनुसार, यह अब तक का सबसे बड़ा धनतेरस का कारोबार है।

    धनतेरस पर पटना में रिकार्डतोड़ धनवर्षा


    जागरण संवाददाता, पटना। इस वर्ष धनतेरस पर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बाजार ने वर्षों पुराना रिकार्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाई छू ली। ग्राहक वर्ग में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सवा चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार ने यह साबित कर दिया कि बिहार का उपभोक्ता बाजार अब न केवल तेजी से विकसित हो रहा है, बल्कि लग्जरी उत्पादों की ओर भी उसका रुझान बढ़ा है।

    धनतेरस के दिन पटना की सड़कों पर हाई-एंड लग्जरी कारों की भी धूम रही। दीदारगंज स्थित लैंडमार्क्स मर्सिडीज से 13 गाड़ियों की डिलीवरी, जबकि झारखंड से 4 अन्य मर्सिडीज कारें पटना पहुंचीं। मर्सिडीज के एक वाहन की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

    इसी तरह धवलपुरा स्थित टाइटेनियम बीएमडब्ल्यू से 10 बीएमडब्ल्यू कारें, और रांची से 12 गाड़ियां पटना डिलीवर की गईं। इनमें से चार बीएमडब्ल्यू की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक थी। बीएमडब्ल्यू की 25 हाई-एंड बाइक, जिनकी कीमत 30 लाख रुपये से ऊपर है, की भी बंपर बिक्री हुई।

    इसके अतिरिक्त महिंद्रा की थार राक्स, एसयूवी, स्कार्पियों पांच सौ से अधिक निकले। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकार्प समेत अन्य प्रमुख कंपनियों के डीलर्स ने बताया कि चार पहिया वाहनों की 5000 से अधिक यूनिट्स और 10,000 से अधिक दोपहिया वाहनों की बुकिंग धनतेरस से पहले ही हो चुकी थी। इस सेक्टर में लगभग 700 से 750 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।

    सर्राफा बाजार: सोना, चांदी और हीरे की ज्वेलरी में रिकार्ड बिक्री

    ज्वेलरी की खरीदारी में नया रिकार्ड रहा। सोने एवं चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण इस वर्ष 650-700 करोड़ रुपये के कारोबार के अनुमान है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 20-25 प्रतिशत अधिक है। बोरिंग रोड स्थित सेविका ज्वेलर्स, बोरिंग रोड से 90 लाख रुपये का वेडिंग ज्वेलरी सेट एवं 65 लाख का नेकलेस की बिक्री हुई।

    मोहित खेमका ने बताया कि इस वर्ष कारोबार काफी बेहतर हुआ है। दाम में वृद्धि के कारण लोग निवेश के कारण अधिक खरीदारी किए है। फ्रेजर रोड स्थित तनिष्क से 38 लाख रुपये का हार व चूड़ी सेट की बिक्री हुई। प्रबंधक उमेश कुमार टेकरीवाल ने बताया कि सिक्का से लेकर आभूषणों की मांग देखी गई।

    ऑफर होने के कारण अधिक खरीदारी हुई। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार के अनुसार ने बताया कि सर्राफा कारोबार 650 से 750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले 20-25 प्रतिशत अधिक है। बुलियन गोल्ड, इटालियन डायमंड और लाइटवेट गहनों की मांग सबसे अधिक रही।

    इलेक्ट्रानिक्स और मोबाइल बाजार: छूट और स्कीमों का असर

    जीएसटी दरों में संशोधन और ब्रांडेड उत्पादों पर भारी छूट की वजह से इलेक्ट्रानिक्स और मोबाइल्स की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया। बड़े शोरूम्स में एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, आइफोन एवं स्मार्टफोन की भारी डिमांड रही।

    एक ग्राहक द्वारा आठ लाख रुपये की स्मार्ट टीवी सेट की खरीदारी भी चर्चा में रही। इस सेक्टर में कुल मिलाकर 700 से 800 करोड़ रुपये तक के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है।

    रियल एस्टेट में तेजी, करोड़ों के फ्लैट बुक

    त्योहारी सीजन को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ी। इसमें पांच करोड़ रुपये तक के फ्लैट की बुकिंग दर्ज की गई। होम लोन में बैंक द्वारा दी जा रही छूट और आनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा एवं आफर ने भी खरीददारों को प्रोत्साहित किया। रियल एस्टेट सेक्टर में 350 से 400 करोड़ रुपये तक के कारोबार का अनुमान है।

    गिफ्ट और मिठाई बाजार में कारपोरेट आर्डर से रौनक

    धनतेरस पर गिफ्ट आइटम्स जैसे सूखे मेवे, मिठाइयां, चांदी-स्वर्ण के सिक्के और सजावटी सामानों की जमकर बिक्री हुई। कारपोरेट सेक्टर की ओर से बड़े आर्डर मिलने से व्यापारियों का उत्साह चरम पर रहा। गिफ्ट बाजार का कुल कारोबार 200 से 250 करोड़ रुपये के आसपास रहा। बिहार राज्य व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के अनुसार बाजार का ट्रेंड इस वर्ष पूरी तरह बदला-बदला नजर आया।

    सेक्टर कारोबार (करोड़ रुपये)
    सर्राफा 650 - 750
    आटोमोबाइल्स 700 - 750
    मोबाइल और एसेसरीज 350 - 400
    इलेक्ट्रानिक्स 450 - 500
    रियल एस्टेट 350 - 400
    कपड़ा 350 - 450
    बर्तन 200 - 250
    गिफ्ट व मिठाई 200 - 250
    इलेक्ट्रिक सजावट 100 - 150
    घी-तेल 60 - 80
    फल 90 - 110