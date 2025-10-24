Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रविशंकर प्रसाद ने बताया ‎तेजस्वी का मॉडल, कहा- महागठबंधन का CM चेहरा या जंगलराज की वापसी का बैनर?

    By Raman Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:35 AM (IST)

    पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को कमजोर बताया और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का मॉडल 'जमीन दो, नौकरी लो' है। रविशंकर ने लालू यादव को चारा घोटाले में मिली सजा का भी उल्लेख किया और नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने का कारण भ्रष्टाचार को बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    रविशंकर प्रसाद ने बताया ‎तेजस्वी का मॉडल

    राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को लचर गठबंधन बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता में उनके पीछे लगे बैनर में मात्र एक नेता की तस्वीर जंगलराज की वापसी का स्पष्ट संकेत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी यादव पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में 27 अक्टूबर से ट्रायल चलने वाला है। इसमें आरोप तय हो चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे के दो होटलों को नियम के विरुद्ध दे दिया गया था। होटल के एवज में पटना में साढ़े तीन एकड़ जमीन दी गई।

    तेजस्वी 420 आईपीसी के आरोपी

    कोर्ट ने सारे मामले में कहा कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर मामला है। तेजस्वी 420 आईपीसी के आरोपी हैं। तेजस्वी का मॉडल स्पष्ट है कि होटल और नौकरी लो एवं जमीन दो।

    भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश अलग हुए

    भाजपा मीडिया सेंटर में गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्हें बताना चाहिए कि उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? आपके भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश आपसे अलग हुए थे।

    उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा कराए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रश्न किया, वे भ्रष्टाचार की किस कहानी पर विश्वास करते हैं स्वयं की या अपने पिता, माता एवं अपने सहयोगियों की? आज देश को यह बताना जरूरी है कि तेजस्वी यादव के पिता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में सजा हो चुकी है। उन्हें 32 साल पांच महीने की सजा हो चुकी है।