रविशंकर प्रसाद ने बताया ‎तेजस्वी का मॉडल, कहा- महागठबंधन का CM चेहरा या जंगलराज की वापसी का बैनर?

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को लचर गठबंधन बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता में उनके पीछे लगे बैनर में मात्र एक नेता की तस्वीर जंगलराज की वापसी का स्पष्ट संकेत है।

रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी यादव पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में 27 अक्टूबर से ट्रायल चलने वाला है। इसमें आरोप तय हो चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे के दो होटलों को नियम के विरुद्ध दे दिया गया था। होटल के एवज में पटना में साढ़े तीन एकड़ जमीन दी गई।

तेजस्वी 420 आईपीसी के आरोपी कोर्ट ने सारे मामले में कहा कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर मामला है। तेजस्वी 420 आईपीसी के आरोपी हैं। तेजस्वी का मॉडल स्पष्ट है कि होटल और नौकरी लो एवं जमीन दो। भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश अलग हुए भाजपा मीडिया सेंटर में गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्हें बताना चाहिए कि उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? आपके भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश आपसे अलग हुए थे।