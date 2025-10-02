पटना में दहन से पहले गिरा रावण का सिर, बिना सर वाले रावण का नीतीश कुमार ने किया वध

पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच रावण दहन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया था फिर भी 80 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना सिर वाले रावण का वध किया।

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में बारिश के बीच शाम को साढ़े पांच बजे के करीब पटना के गांधी मैदान में पुतला दहन हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दहन से पहले ही टूट गया था रावण का सर बता दें कि रावण का सर बारीश की वजह से गलकर टूट गया था। जबकि मेघनाथ और कुंभकरण का सर सही सलामत था। यानि कि इस बार रावण जलने से पहले ही गल गया। टूटे हुए सर के साथ ही रावण का पुतला का दहन करना पड़ा। लोगों की भीड़ भी बारिश की वजह से कम थी।

80 फीट का बनाया गया था रावण पटना के गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले तेज बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया था।