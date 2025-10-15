Language
    रणजी ट्रॉफी: वैभव का निराशाजनक प्रदर्शन, शाकिब चमके, आयुष का शतक

    By Akshay Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का रणजी ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन जारी है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वे जल्दी आउट हो गए। शाकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी से अरुणाचल की टीम 105 रनों पर सिमट गई। जवाब में, आयुष लोहरुका के शतक और अर्णव किशोर के अर्धशतक से बिहार ने मजबूत शुरुआत की। आयुष 155 रन बनाकर नाबाद हैं।

    वैभव सूर्यवंशी मैंच खेलते हुए

    जागरण संवाददाता, पटना। फटाफट क्रिकेट में ताबड़तोड़ पारी खेल चर्चा में आए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का रणजी ट्राफी में खराब प्रदर्शन जारी रहा। प्रथम श्रेणी मुकाबलों में पिछले सत्र की 10 पारियों में कुल 100 रन बनाने वाले 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ प्लेट ग्रुप में बुधवार को मोइनुल हक स्टेडियम में पांच गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

    टास जीतकर अरुणाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया

    मेहमान टीम को पहला झटका 14 रन पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद में कप्तान ओबी (8) के रूप में नवाज खान ने दिया। टीम के स्कोर में अभी चार ही रन जुड़े थे कि अरुणाचल प्रदेश के अतिथि खिलाड़ी जयनाथ मानसिंह की गिल्लियां शाकिब हुसैन ने बिखेर दीं। 

     

    रोक के बावजूद वैभव को देखने पहुंचे दर्शक

    मेहमान टीम के 105 रन के जवाब में बिहार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और अर्णव किशोर सलामी जोड़ी के रूप में आए। मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति जर्जर होने के कारण खेलप्रेमियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 14 वर्षीय खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखने को कुछ दर्शक जैसे-तैसे मैदान में घुस गए। वैभव मात्र पांच गेंद ही खेल सके। चार गेंदों में एक छक्का और दो चौके लगाकर उन्होंने प्रशंसकों को कुछ देर हर्षित तो किया, पर अरुणाचल के नीआ की मैच की पांचवीं गेंद पर अपनी गिल्लियां बिखरवा लीं। पिछले सत्र में एलीट ग्रुप में वैभव पांच मैचों की 10 पारियों में ऐसे ही आउट होते रहे। तब उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41 रन था।

     

    पहले मैच में अर्णव का अर्धशतक

    अपने पहले रणजी ट्राफी मैच में अर्णव किशोर ने निराश नहीं किया। वैभव के साथ सलामी जोड़ी के रूप में आए अर्णव ने सधी पारी खेली। उन्होंने 70 गेंदों में नौ चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाए। वे टीएनआर मोहित की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे।

    शतकीय पारी खेल छा गए आयुष

    पिछले सत्र में एलीट ग्रुप मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ आयुष लोहारुका ने शतक जड़ चर्चा बटोरी थी। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ आयुष ने मैदान के हर ओर चौके जड़ खेल प्रेमियों को तालियां बजाने का अवसर दिया। 163 गेंदों में 26 चौके और एक छक्का लगा आयुष 155 रन पर अविजित हैं। पहली बार कप्तान बने शकीबुल गनी 74 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद हैं।