Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में कृषि चौपाल में पहुंचे मंत्री राम कृपाल यादव, बोले- किसानों की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:40 AM (IST)

    कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने पटना सिटी में किसान चौपाल में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास और किसानों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। किसानों ने नहर पक्कीकरण, अंडरपास निर्माण, जलजमाव समाधान, बीज उपलब्धता और बिजली आपूर्ति जैसी मांगें रखीं। मंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंत्री को ज्ञापन सौंपते किसान। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने रविवार को पटना सिटी के जल्ला क्षेत्र के बाहरी धवलपुरा में आयोजित किसान परिचर्चा- किसान चौपाल में सहभागिता की।

    बड़ी संख्या में किसानों ने मंत्री का स्वागत किया एवं अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि विकास, किसान सुरक्षा एवं अन्नदाता का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की चुनौतियों से वे पहले से परिचित हैं। अब समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। किसान चौपाल के दौरान किसानों ने सामूहिक रूप से कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से नहर का पक्कीकरण, नेशनल हाईवे के नीचे अंडरपास निर्माण, जलजमाव की समस्या का स्थाई समाधान, समय पर बीज–उर्वरक–कीटनाशक उपलब्धता, सब्जी विक्रय केंद्र की स्थापना और सिंचाई हेतु नियमित बिजली आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण मांगें सम्मिलित थीं।

    इस अवसर पर किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता एवं विधायक रत्नेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कृषि विभाग अधिकारी उपस्थित थे।