लालू प्रसाद यादव के करीबी मित्र का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस
राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थे और पटना के एक अस्पताल में उनका इलाज चल र ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व सांसद एवं राजद के वरिष्ठ नेता राजनीति प्रसाद (79) का शुक्रवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थे। पटना सिटी के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पटना के महेंद्रू के सूढ़ी टोला के रहने वाले राजनीति प्रसाद उम्र भर समाजवादी रहे।
1974 के जेपी आन्दोलन में काफी सक्रिय थे। वकालत उनका पेशा था। 2006-12 के बीच वे राजद से राज्यसभा के सदस्य थे।
2008 में उस समय वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, जब उन्होंने राज्यसभा में यूपीए की तत्कालीन की ओर से पेश लोकपाल विधेयक की प्रतियों को फाड़ दिया था। राजद उस समय यूपीए सरकार का पार्टनर था। वे प्रो. मधु लिमये के अनुआई थे। वह लालू प्रसाद यादव के करीबी मित्रों में से एक थे।
समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं- राजनीति प्रसाद नहीं रहते तो...
जेपी आन्दोलन के दौरान उनके साथ जेल में रहे समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा- अगर राजनीति प्रसाद नहीं होते तो बिहार में मधु लिमये को कोई याद नहीं करता।
राजनीति प्रसाद के निधन पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह, उदय नारायण चौधरी,राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी एवं राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया इनके निधन का समाचार सुनकर पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया।
