राजीव रंजन सिंह का हमला, कहा- महागठबंधन सिर्फ घोषणाएँ करता है, बिहार का विकास नहीं समझता

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव रंजन ‘ललन’ सिंह ने महागठबंधन के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 घोषणापत्र पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन केवल दावे और बयानबाजी करने के लिए घोषणापत्र जारी करता है, लेकिन उसे लागू करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उनका घोषणापत्र केवल प्रचार का साधन बनकर रह जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन के नेताओं की बिहार की वास्तविक स्थिति और संसाधनों की समझ पर सवाल उठाते हुए कहा, “जो नेता बिहार के विकास मॉडल, संसाधनों और जरूरतों को नहीं जानते, उनका घोषणापत्र क्या साबित कर सकता है? उन्होंने बिहार की स्थिति का आंकलन नहीं किया है।

उनके माता-पिता 1990 से 2005 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उस समय बिहार का वार्षिक बजट 26,000 करोड़ रुपये था, और आज 20 साल बाद यह बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपये हो गया है। उस समय सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, कानून-व्यवस्था ठप्प थी, अपहरण की घटनाएँ आम थीं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।”

उन्होंने कहा कि महागठबंधन केवल “सस्ती पब्लिसिटी के लिए घोषणाएँ” करने में माहिर है, जबकि वास्तविक विकास और जनता की भलाई पर ध्यान नहीं देता। राजीव रंजन सिंह के अनुसार, वर्तमान एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के बुनियादी ढांचे, बजट और विकास को मजबूती दी है।