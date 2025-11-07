Language
    Rajgir Zoo Safari: पर्यटकों को लुभा रही जू सफारी, आकर्षक पैकेज संग उठाएं आनंद; कतार से मिलेगी छुट्टी

    By Prabhat Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:28 PM (IST)

    राजगीर जू सफारी पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान कर रही है। आकर्षक पैकेज उपलब्ध होने से वन्यजीवों को देखना आसान हो गया है, और कतारों में लगने की झंझट भी खत्म हो गई है। पर्यटक बिना किसी परेशानी के जू सफारी का आनंद ले सकते हैं।

    राजगीर जू सफारी का आकर्षक पैकेज के साथ बिना कतार के आनंद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। राजगीर जू सफारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पर्यटकों की सुविधा और बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने को लेकर सफारी प्रशासन की ओर से पैकेज जारी किया गया है।

    जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम ने बताया कि पैकेज में वयस्कों के लिए दो हजार एवं बच्चों के लिए एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। प्रायोरिटी पैकेज के तहत पर्यटकों को जू सफारी और नेचर सफारी के लिए अलग-अलग कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।

    टिकट की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन है। पैकेज में जू सफारी प्रवेश, 180 डिग्री थिएटर, एवियरी भ्रमण, नेचर सफारी ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप बाइकिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी, वाल क्लाइम्बिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि सुविधा मिलेगी।

    बच्चों के लिए जिप लाइन एवं जिप बाइकिंग को छोड़ कर सभी सेवाएं शामिल है। प्रायोरिटी पैकेज केवल सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे के स्लाट में उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक स्लाट के लिए अधिकतम 20 टिकटों की सीमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

    प्रत्येक दिन 40 टिकट पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। निदेशक राम सुंदर एम ने कहा कि हर पर्यटक सभी प्रमुख आकर्षण और गतिविधियों का अनुभव एक ही टिकट से कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि राजगीर आने वाले पर्यटकों को एक यादगार और समृद्ध अनुभव प्राप्त होगा।

    नालंदा वन प्रमंडल के वन प्रमंडल अधिकारी राजकुमार एम ने कहा कि प्रायोरिटी पैकेज के अंतर्गत विशेष रूप से प्रशिक्षित गाइडों की सुविधा अलग से उपलब्ध कराई गई है। गाइड के जरिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में पर्यटकों को सुविधान प्रदान की जाएगी।

    पैकेज में परिवार के लोग आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जू सफारी प्रशासन का उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवा, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की है।