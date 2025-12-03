Language
    राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 पिचें तैयार, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा की बारिश में भी नहीं रुकेगा खेल

    By Akshay Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:55 AM (IST)

    राजगीर में 18 एकड़ में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम में 13 पिचें तैयार हैं, जिनमें लाल और काली मिट्टी का उपयोग किया गया है। बारिश में खेल बाधित न हो, इसके ...और पढ़ें

    राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

    जागरण संवाददाता, पटना। राजगीर खेल परिसर के 18 एकड़ भूखंड पर निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम में चार हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कोर बोर्ड, साउंड सिस्टम, वाटर सप्लाई, फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। कैमरा प्लैटफार्म और टीवी व रेडियो कमेंट्री रूम, मैच के प्रसारण को और बेहतर बनाया जाएगा।

    राजगीर में कुल 13 पिच तैयार

    भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि मैदान एवं पवेलियन का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टेडियम की पिचों को बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर की देखरेख में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। कुल 13 पिचें तैयार की गई हैं, जिनमें छह महाराष्ट्र के पुणे की लाल मिट्टी और सात बिहार के मोकामा की काली मिट्टी की हैं। 

    मोकामा की काली मिट्टी अपनी चिकनाई के लिए जानी जाती है, जो गेंद को बेहतर उछाल प्रदान करती है, जबकि महाराष्ट्र की लाल मिट्टी पिच की गुणवत्ता को और बढ़ाती है। मैदान पर घास बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है।

    वर्षा के लिए अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम

    वर्षा के मौसम में खेल को निर्बाध रखने के लिए अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया गया, जिससे बारिश का पानी की निकासी जल्द हो सके। जल निकासी के लिए परफोरेटेड पाइप लाइन बिछाई गई है। 

    यह पाइप लाइन लगभग दो फीट की गहराई तक बिछी है और उसके ऊपर ग्रेवेल तथा मिट्टी की परत डालकर ग्रास लेवलिंग की गई। इससे पाइपें सतह पर नहीं दिखेंगी और मैदान की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी।

    40 हजार ले सकेंगे खेल का आनंद

    स्टेडियम में 40 हजार दर्शकों के बैठकर मैच का लुत्फ उठाने की व्यवस्था की गई है। रिवर्स पवेलियन में करीब 10 हजार लोग बैठकर क्रिकेट मैच देख सकेंगे। यहां फूड काउंटर, लिफ्ट, टियर-1-4 सीटिंग, प्रोडक्शन रूम, कैमरा प्लेटफार्म, शौचालय की सुविधाएं रहेंगी। 

    जनरल स्टैंड वेस्ट, जनरल स्टैंड ईस्ट में लगभग 27 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। जनरल स्टैंड में फूड काउंटर, शौचालय, लिफ्ट, टियर -1-4 सीटिंग जैसी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। रिवर्स पवेलियन, जनरल स्टैंड वेस्ट एवं जनरल स्टैंड ईस्ट निर्माणाधीन है।