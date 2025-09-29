Bihar Politics: चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के कद्दावर नेता ने थामा PK का दामन

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी (जसुपा) में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के सम्मिलित होने का क्रम जारी है।

इसी क्रम में रविवार को जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ जसुपा मेंं सम्मिलित हो गए।

राजेश सिंह कुशवाहा जदयू के डुमरांव विधानसभा के प्रभारी भी रहे हैं। रविवार को जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने उन सभी का पार्टी में स्वागत किया।

राजेश ने कहा कि अब बिहार बदलाव चाहता है और प्रशांत किशोर की ओर जनता आस लगाए देख रही है। हम भी जसुपा के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

उनके साथ रवि नारायण सिंह, मनीष यादव, मंटू कुशवाहा, विकास पांडेय, मुन्नी ठाकुर, मुन्ना पासवान और अविनाश झा आदि जसपुा के पाले में आए हैं।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर सुरेश रूंगटा के नेतृत्व में बनाई दृष्टि पत्र समिति

वहीं, दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रविवार को पार्टी की दृष्टि पत्र (घोषणापत्र) बनाने के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने समिति में पार्टी दो राज्यसभा सदस्य, दो विधान परिषद सदस्य के अतिरिक्त नौ अन्य वरिष्ठ अनुभवी नेताओं नेताओं को जगह दी है।