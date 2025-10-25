छठ बाद वापसी के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, 24 घंटे सक्रिय रहेगा वार रूम
छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय वार रूम बनाया गया है। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार और अन्य राज्यों के बीच चलेंगी। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और पूछताछ केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार सहित देशभर में 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही हैं।
अब छठ के बाद लोगों की कार्यस्थलों पर वापसी के लिए रेलवे 6,181 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 28 अक्टूबर से नवंबर तक संचालित होंगी ताकि यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।
नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे
पटना, दानापुर सहित बिहार के प्रमुख स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को इन ट्रेनों से जोड़ा गया है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं।
रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से लैस होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। रेलवे कर्मचारी 24 घंटे वार रूम के जरिए यात्रियों का मार्गदर्शन, व्यवस्था प्रबंधन और उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे रहेंगे ताकि लोग अपने परिजनों के साथ त्योहार मनाने के बाद कार्यस्थलों पर समय से लौट सकें।
