    बिहार में रेलवे के विकास को मिली नई रफ्तार, बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल खंड का होगा दोहरीकरण

    By Vidya sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 2192 करोड़ रुपये की इस परियोजना से बिहार के चार जिलों को लाभ होगा और रेल नेटवर्क में 104 किमी की वृद्धि होगी। यह रेल मार्ग राजगीर नालंदा और पावापुरी जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ता है।

    रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है, जो बिहार के चार जिलों को जोड़ेगी और भारतीय रेल नेटवर्क में 104 किलोमीटर की वृद्धि करेगी।

    यह रेल मार्ग राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस परियोजना से 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख की आबादी, जिसमें गया और नवादा जैसे दो आकांक्षी जिले शामिल हैं, को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

    यह रेल खंड कोयला, सीमेंट, क्लिंकर और फ्लाई ऐश जैसे सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। दोहरीकरण के बाद 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। रेलवे के पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल स्वरूप से तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी और CO2 उत्सर्जन में 24 करोड़ किलोग्राम की कटौती होगी, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

    इस परियोजना से रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और भारतीय रेलवे के व्यस्ततम खंडों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री के ‘नए भारत’ के विज़न के अनुरूप है, जो क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में योगदान देगी।

    पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाएगी, जिससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही निर्बाध होगी। यह बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।