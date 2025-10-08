Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुभंकर प्रतियोगिता में राहुल रहे विजेता व कृपानाथ चुने गए उप विजेता, नालंदा प्रथम एवं मधुबनी दूसरे स्थान पर

    By Raman Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित शुभंकर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। नालंदा के राहुल कुमार की छोटी चिरैया प्रथम और मधुबनी के कृपानाथ झा की मतराज द्वितीय स्थान पर रहीं। कुल 667 प्रविष्टियों में से इन दो कृतियों को चुना गया। प्रथम को 25 हजार और द्वितीय को 15 हजार रुपये मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    राहुल रहे विजेता व कृपानाथ चुने गए उप विजेता

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित प्रदेशस्तरीय शुभंकर प्रतियोगिता का बुधवार को परिणाम घोषित कर दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता नालंदा के राहुल कुमार की कृति छोटी चिरैया (प्रथम) एवं मधुबनी जिले के कृपानाथ झा की कृति मतराज उप विजेता (दि्वतीय) रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश स्तरीय आयोजन में कुल 667 प्रतियोगियों ने आनलाइन अपनी प्रविष्टियां भेजी थी। इसमें दो कृतियों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चयन समिति द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की समावेशी, पारदर्शी एवं सहभागी भावना को प्रदर्शित करने वाली दो उत्कृष्ट प्रविष्टियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई है।

    सीईओ कार्यालय की ओर अब चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर आवेदन भेजने की सीईओ कार्यालय ने अंतिम तिथि निर्धारित की थी। सीईओ कार्यालय की ओर से प्रथम विजेता को 25 हजार रुपये एवं द्वितीय विजेता को 15 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

    वहीं, अभी तृतीय विजेता का नाम घोषित नहीं किया गया है। तृतीय के लिए 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। हालांकिअभी तृतीय विजेता कृति का चयन नहीं किया गया है।