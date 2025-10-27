Language
    राहुल गांधी ने दी छठ पूजा की शुभकामनाएं, कहा — सूर्य उपासना का यह महापर्व जीवन में लाए प्रकाश और समृद्धि

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने छठ पूजा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है।

    राहुल गांधी ने छठ पर्व की अपने xहैंडल पर शुभकामना दी

    डिजिटल डेस्क, पटना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए।

    राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा — “सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हमारे जीवन में प्रकाश, अनुशासन और सामूहिकता के मूल्यों को सुदृढ़ करता है।”

    छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मइया की आराधना को समर्पित है, जिसमें व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए चार दिनों तक पूजा-अर्चना करते हैं।

    राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विविध संस्कृति और आस्था की परंपराएँ देश की एकता और भाईचारे की पहचान हैं। छठ पूजा जैसे पर्व भारतीय समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और लोक आस्था की गहरी जड़ों का प्रतीक हैं।

    गौरतलब है कि इन दिनों देशभर में घाटों पर छठ पूजा की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं, और सभी राजनीतिक दलों के नेता श्रद्धालुओं को शुभकामनाएँ दे रहे हैं।