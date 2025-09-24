पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत, ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमे कार्यकर्ता, सोनिया और प्रियंका का कार्यक्रम रद
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने राहुल गांधी पटना पहुंचे जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं ने उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता उत्साहित थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया।
जागरण संवाददाता, पटना। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक में भाग लेने सोमवार को राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और 9:41 पर बाहर आए। बाहर निकलते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और कारकेड के साथ सीधा सदाकत आश्रम के लिए रवाना हो गए।
राहुल गांधी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लवरु और राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह ने किया। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा उमड़ा रहा। पार्टी झंडे और बैनर लिए समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय दिखा।
सबसे खास नजारा एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिला, जहां ढोल-नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते और नाचते रहे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था।
सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी पटना पहुंचे। मुकुल वासनिक के अलावा कश्मीर, तमिलनाडु और केरल से आए नेताओं का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी सामने आई।
एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और गहमागहमी देखने को मिली।
